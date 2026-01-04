قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نائبة رئيس فنزويلا: لن نكون مستعمرة لأي دولة وندعو إلى الهدوء والوحدة للدفاع عن البلاد
هافانا تشتعل بعد اعتقال مادورو.. الرئيس الكوبي يقود تظاهرات غاضبة ويطالب أمريكا اللاتينية بجبهة موحدة ضد واشنطن
رحيل الكاتبة والسيناريست هناء عطية بعد صراع مع المرض
صباح البلد يرصد أسعار الذهب اليوم 4 يناير 2026.. فيديو
ضبط الأسواق ومنع التلاعب.. استعدادات وزارة الزراعة لموسم عيد الميلاد
ابنتها فنانة شابة.. أبرز معلومات عن السيناريست هناء عطية بعد رحيلها
الأهلي يبحث عن المهاجم الحاسم| وخطة عاجلة بين الطموح والحسابات المالية.. توروب يقترح الأجانب والإدارة تدرس الأسماء
أسماء جلال تكشف عن فيلم «4 عرفي» مع أحمد فهمي قريبًا |فيديو
وزير الدفاع الياباني: إطلاق الصواريخ الكورية الشمالية يُهدّد الأمن والسلام في المنطقة
نتنياهو يشيد بترامب بعد اعتقال مادورو وزوجته
قافلة زاد العزة الـ108 تدخل إلى الفلسطينيين في قطاع غزة
اعتبروني سلامة في "وا إسلاماه".. ماذا قال توفيق عكاشة بعد سقوط رئيس فنزويلا؟
سبب صادم يفسر سر طرح هاتف Galaxy Z Trifold بأسواق محدودة

هاتف "Galaxy Z TriFold
هاتف "Galaxy Z TriFold
لمياء الياسين

أثارت شركة سامسونج الجدل مؤخرا وذلك لمبيعاتها لهاتف "Galaxy Z TriFold" فيبدو أن الشركة لا تسعى حتى الوقت الحلي لتحقيق ربح من كل هاتف تقوم ببيعه.

فيعد هناك سبب صادم يفسر سر طرح الشركة لهاتف Galaxy Z Trifold وذلك في أسواق محدودة واقتصار بيع الهاتف ثلاثي الطيات الجديد بأسواق محدودة  إذ تقوم الشركة بالبيع لهاتفها القابل للطيّ بخسارة تثير الجدل وذلك بعد أن من الهاتف بهزيمة ساحقة وذلك في اختبار المتانة التقليدي

هاتف "TriFold"

أما عن سعر بيع هاتف "TriFold" في كوريا الجنوبية فهو يباع بسعر يصل إلى  3,594,000 وون كوري، أي ما يعادل تقريبا 2,500 دولار أميركي تقريبًا، مما يجعله الأغلى في تشكيلة هواتف الشركة وذلك حتى الوقت الحالي إلا أنه في المقابل تشير التقارير إلى أن شركة  "سامسونج" تتكبد العديد من الخسائر مع كل وحدة مباعة من الهاتف، مما قد يثير التساؤل حول كيفية تسعير الشركة لهواتف TriFold المستقبلية.

ومن جانبه قال نائب رئيس شركة سامسونج للإلكترونيات في كوريا، ليم سونج-تايك، خلال حدث إطلاق Z Trifold أن هذا المنتج يعد إصدار خاص، لذلك بدلًا من القيام ببيعه بكميات كبيرة، قد تم إعداده لأولئك الذين يرغبون فيه تجربته".

وأضاف: قد كانت هناك عدة مشكلات، مثل سعر الذاكرة، إلا أن الشركة قد اتخذت قرارًا جريئًا بتخفيضه 

إطلاق هاتف "Galaxy Z TriFold"

في الوقت الحالي، قد أدى النقص العالمي في الذاكرة، والذي يعد ناجم عن طفرات الذكاء الاصطناعي، إلى وجود نقص حاد في مكونات ذاكرة الوصول العشوائي الأساسية، وهو أمر يعد من المتوقع  وعلى الرغم من أنه  يُعدّ سعر 2500 دولارًا مبلغًا كبيرًا للهاتف، لذا إذا كانت "سامسونج" تتكبد الكثير من الخسائر حتى مع هذا السعر المرتفع، إلا أنه لا بد من التساؤل عن السعر الحقيقي للهاتف فمن المقرر إطلاق هاتف "Galaxy Z TriFold" عالميا في الأشهر الأولى من عام 2026، ومن المحتمل أن يكون باهظ الثمن.

