طقس الأسبوع| الأرصاد تحذر من البرودة الشديدة والشبورة والصقيع
مباريات اليوم الأحد 4 يناير 2026.. صدامات قوية في ملاعب العالم
بيزيرا باقٍ في الزمالك رغم عروض الشتاء .. تعرّف على التفاصيل
نقابة المُعلمين تُعلن صرف معاشات يناير للأعضاء والورثة .. اليوم
بفستان أسود مكشوف.. ريهام حجاج تلفت الأنظار بأحدث ظهور لها عبر إنستجرام | شاهد
شاهد .. أول لقطات للحظة وصول «مادورو» مكتب مكافحة المخدرات بنيويورك
نادر العشري: نحتاج أفكارًا جديدة بأمم إفريقيا.. وشخصية محمد صلاح تظهر في الأدوار الإقصائية
المحكمة العُليا لفنزويلا تأمر نائبة الرئيس بتولي صلاحيات مادورو مؤقتًا
بريطانيا وفرنسا تنفذان ضربة جوية على منشأة تحت الأرض بسوريا
مسئول أمريكي: مادورو اختار عدم الخروج من فنزويلا رغم التهديدات
الزمالك يدرس بيع لاعبيه المحليين .. تعرّف على الاستثناء الوحيد
تكنولوجيا وسيارات

تسريب يكشف 9 ترقيات رئيسية مرتقبة في Galaxy S26 Ultra عند طرحه في فبراير

احمد الشريف

تشير تسريبات جديدة إلى أن Galaxy S26 Ultra سيُطرح في فبراير 2026 بوصفه أقوى هواتف سامسونج الرائدة، مع اعتماد معالج Snapdragon 8 Elite Gen 5 في جميع الأسواق بدلًا من توزيع المعالجات بين سنابدراجون وExynos كما في بعض الأجيال السابقة.​

وتُظهر الصور والتقارير المسربة أن الهاتف سيحصل على تعديلات واضحة في التصميم، تشمل زوايا أكثر استدارة لتقارب أكبر مع تصميم Galaxy S26 وS26 Plus، إلى جانب الانتقال من العدسات «المنفصلة» إلى جزيرة كاميرا مدمجة تجمع العدسات في إطار واحد بارز.​

شاشة M14 أكثر كفاءة مع طبقة خصوصية مدمجة

من أبرز التحسينات المتوقعة اعتماد لوحة عرض جديدة بتقنية M14 OLED توصف بأنها أعلى كفاءة بنحو 20 إلى 30 في المئة مقارنة بلوحة M13 المستخدمة في Galaxy S25 Ultra، ما يتيح استهلاكًا أقل للطاقة مع الحفاظ على مستوى السطوع نفسه تقريبًا.​

وتشير التسريبات إلى دمج «وضع خصوصية» على مستوى الشاشة نفسها، يسمح بتقليل زوايا الرؤية لمن يجلسون إلى جانب المستخدم عند تفعيله، في ما يشبه طبقة حماية خصوصية مدمجة في النظام بدل الاعتماد على ملصقات أو إكسسوارات خارجية.​

تحسينات واسعة على الكاميرا

تفيد معلومات المسرّب @TheGalox_ بأن Galaxy S26 Ultra سيحصل على عدسات جديدة مع تحسين طلاء (Coating) العناصر البصرية لتقليل التوهجات الضوئية (flare) والانعكاسات داخل بيت الكاميرا، ما ينعكس على وضوح مصادر الضوء في الصور.​

كما ترفع فتحة عدسة الكاميرا الرئيسية من f/1.7 في S25 Ultra إلى f/1.4، وفتحة عدسة كاميرا التقريب 5x من f/3.4 إلى f/2.9، بما يسمح بتمرير مزيد من الضوء وتحسين التصوير في الإضاءة المنخفضة وتقليل الضوضاء في الصور الليلية.​​

كاميرا أمامية أوسع وتحكم أفضل في الفيديو

يتوقع أن تأتي الكاميرا الأمامية مع عدسة أعرض تعادل تقريبًا 22 ملم، بما يتيح إدخال عدد أكبر من الأشخاص في اللقطة الواحدة وتحسين صور السيلفي الجماعية دون الحاجة إلى تمديد اليد لمسافة كبيرة أو استخدام عصا سيلفي.​

وعلى مستوى الفيديو، تكشف التسريبات عن إضافة أدوات تحكم جديدة ضمن وحدة Camera Assistant في واجهة One UI 8.5، تسمح بتعديل حدة الصورة وتقليل المظهر «المشحون بالتفاصيل»، إلى جانب التحكم في سرعة انتقال التركيز التلقائي بين الأجسام في المقدمة والخلفية.​

شحن أسرع وذاكرة أسرع مع تصميم أنحف

بحسب نفس المصدر، سيدعم Galaxy S26 Ultra شحنًا سلكيًا بقدرة تصل إلى 60 واط عبر معيار Super Fast Charging 3.0، بدل الحد الأقصى الحالي البالغ 45 واط، ما يمكّن من شحن البطارية من 0 إلى 50 في المئة في أقل من 15 دقيقة وفق التقديرات الأولية.​​

وتتحدث التسريبات أيضًا عن اعتماد ذاكرة أسرع في القراءة والكتابة لتحسين أداء التطبيقات الثقيلة وتعدد المهام، إلى جانب هيكل أنحف قليلًا من الجيل السابق مع الاحتفاظ بسعة بطارية 5000 ميلي أمبير في الساعة تقريبًا، وهو ما يربط بين كفاءة شاشة M14 وتوفير الطاقة الإجمالي للجهاز.

Galaxy S26 Ultra Galaxy Snapdragon 8 Elite Gen 5

