وزير الخارجية يبحث مع رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا توسيع مجالات الشراكة

أكد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج حرص الوزارة على توسيع مجالات الشراكة مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري خاصة في التدريب وبناء القدرات وتطوير الكوادر في القطاعات المختلفة، بما يدعم أولويات التنمية في مصر ويعزز التعاون العربي والدولي في هذه المجالات.

جاء ذلك خلال لقاء د. بدر عبد العاطي اليوم /الأحد/ مع الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك.

كما تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون مع الأكاديمية في القارة الإفريقية، من خلال تنفيذ برامج تدريبية وبحثية وبناء قدرات الكوادر الإفريقية، بما يدعم أولويات التنمية في الدول الإفريقية ويعزز التعاون العربي-الإفريقي.

ونوه وزير الخارجية بالدور المهم الذي تقوم به الأكاديمية باعتبارها مؤسسة رائدة في التعليم والبحث العلمي، وإسهامها في إعداد كوادر مؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل الإقليمي والدولي.

من جانبه، أعرب الدكتور إسماعيل عبد الغفار عن تقديره للتنسيق القائم مع وزارة الخارجية، مؤكداً استعداد الأكاديمية لتعميق التعاون في البرامج التدريبية والبحثية والمبادرات المشتركة، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ويخدم المصالح المشتركة.