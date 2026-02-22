الدنمارك: جرينلاند تعتمد خطة صحية جديدة وتؤكد استقلالية نظامها الطبي

أكد وزير الدفاع الدنماركي، ترولز لوند بولسن، أن جرينلاند تمضي قدماً في تنفيذ خطة تطوير شاملة لقطاع الرعاية الصحية، مشدداً على أن الجزيرة لا تحتاج إلى دعم طبي خارجي في الوقت الراهن، وذلك في أعقاب تقارير دولية تحدثت عن استعدادات أمريكية لإرسال سفينة مستشفى إلى المنطقة.

وقال بولسن في تصريح صحفي، إن "النظام الصحي في جرينلاند يشهد تحديثاً مستمراً، بالتنسيق الكامل مع السلطات المحلية في نوك، وبدعم من مؤسسات الرعاية الصحية في الدنمارك"، مضيفاً أن الخدمات الطبية الأساسية والمتخصصة متوفرة للسكان، سواء داخل الجزيرة أو عبر ترتيبات الإحالة إلى المستشفيات الدنماركية.

وأشار الوزير إلى أن التعاون بين دول "الكومنولث الدنماركي" الدنمارك وجزر فارو وجرينلاند يضمن استجابة فعالة لأي احتياجات صحية طارئة، مؤكداً أن السلطات المحلية هي الجهة المخولة بتقييم الأوضاع الصحية واتخاذ ما يلزم من إجراءات.

من جانبها، أوضحت حكومة جرينلاند أن خطة التطوير الجديدة تشمل تحديث البنية التحتية للمستشفيات الإقليمية، وتوسيع خدمات التطبيب عن بعد للمناطق النائية، إضافة إلى برامج تدريب للكوادر الطبية المحلية بهدف تقليل الاعتماد على الإحالات الخارجية خلال السنوات المقبلة.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على صفحته الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي "تروث" أنه يعتزم إرسال سفينة مستشفى إلى جرينلاند.

وأضاف ترامب: "بالتعاون مع حاكم ولاية لويزيانا الرائع، جيف لاندري، سنرسل سفينة مستشفى رائعة إلى جرينلاند لعلاج العديد من المرضى الذين لا يتلقون العلاج هناك. إنها في طريقها !!!".