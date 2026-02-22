قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خلافات الميراث تدفع شخصًا للتعدي على نجل شقيقه بالغربية
كريم سامي مغاوري يتعرض لوعكة صحية للمرة الثامنة
اعترض على طريقة جلوسها.. الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة شاب وفتاة داخل المترو
بعد توجيهات الرئيس السيسي.. عقوبات رادعة للمتورطين في الإخلال بامتحانات الثانوية 2026
دعاء الصائم عند الإفطار مستجاب .. انتهز وقت الإجابة
حسام حسن يراقب 6 لاعبين استعدادا لضمهم لمنتخب مصر
بأمر ترامب.. "جيرالد فورد" تكسر الرقم القياسي لأطول مهمة عسكرية وموجة استقالات تضرب الطاقم
دينا الشربيني تتمنى إعادة مشهد وحيد في حياتها.. ما القصة؟
600 جنيه| مفاجأة غير متوقعة في سعر الذهب وعيار 21 الآن
حزب الله يستعد لحرب محتملة مع إسرائيل تحت إشراف ضباط إيرانيين
فتاوى| هل يجوز تأخير الإفطار وترك السحور لكسر الشهوة؟.. هل يجب علي إخراج زكاة الفطر عن زوجتى التي تعمل؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الدنمارك: جرينلاند تعتمد خطة صحية جديدة وتؤكد استقلالية نظامها الطبي

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

أكد وزير الدفاع الدنماركي، ترولز لوند بولسن، أن جرينلاند تمضي قدماً في تنفيذ خطة تطوير شاملة لقطاع الرعاية الصحية، مشدداً على أن الجزيرة لا تحتاج إلى دعم طبي خارجي في الوقت الراهن، وذلك في أعقاب تقارير دولية تحدثت عن استعدادات أمريكية لإرسال سفينة مستشفى إلى المنطقة.

وقال بولسن في تصريح صحفي، إن "النظام الصحي في جرينلاند يشهد تحديثاً مستمراً، بالتنسيق الكامل مع السلطات المحلية في نوك، وبدعم من مؤسسات الرعاية الصحية في الدنمارك"، مضيفاً أن الخدمات الطبية الأساسية والمتخصصة متوفرة للسكان، سواء داخل الجزيرة أو عبر ترتيبات الإحالة إلى المستشفيات الدنماركية.

وأشار الوزير إلى أن التعاون بين دول "الكومنولث الدنماركي"  الدنمارك وجزر فارو وجرينلاند يضمن استجابة فعالة لأي احتياجات صحية طارئة، مؤكداً أن السلطات المحلية هي الجهة المخولة بتقييم الأوضاع الصحية واتخاذ ما يلزم من إجراءات.

من جانبها، أوضحت حكومة جرينلاند أن خطة التطوير الجديدة تشمل تحديث البنية التحتية للمستشفيات الإقليمية، وتوسيع خدمات التطبيب عن بعد للمناطق النائية، إضافة إلى برامج تدريب للكوادر الطبية المحلية بهدف تقليل الاعتماد على الإحالات الخارجية خلال السنوات المقبلة.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على صفحته الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي "تروث" أنه يعتزم إرسال سفينة مستشفى إلى جرينلاند.

وأضاف ترامب: "بالتعاون مع حاكم ولاية لويزيانا الرائع، جيف لاندري، سنرسل سفينة مستشفى رائعة إلى جرينلاند لعلاج العديد من المرضى الذين لا يتلقون العلاج هناك. إنها في طريقها !!!".

وزير الدفاع الدنماركي الدنمارك ترولز لوند بولسن جرينلاند الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سفينة مستشفى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الشيخ صالح بن عواد المغامسي

من هو إمام المسجد النبوي الجديد؟ أبرز المعلومات عنه

الأهلي

خريطة الإصابات تضرب الأهلي قبل موقعة سموحة فى الدوري وتوروب يجهز خطة الطوارئ

الزمالك

بشأن المُصابين.. إعلامي يكشف كواليس جديدة داخل نادي الزمالك

الكعبة المشرفة

سر برودة رخام الكعبة .. كيف تبقى أرض الطواف باردة للحجاج في رمضان والصيف؟

مشغولات ذهبية

200 جنيه دفعة واحدة.. أسعار الذهب الآن في مصر

دواجن بيضاء

أسعار الدواجن تواصل الارتفاع اليوم الأحد.. وهذا ثمن الكيلو الآن

المتهمين

والدة المتهمين في واقعة باسوس: بيننا خلافات قديمة وولادي مظلومين

حمزة عبد الكريم

تصريح عمل .. صحيفة موندو ديبورتيفو تكشف أسباب عودة حمزة عبد الكريم إلى مصر

ترشيحاتنا

دودج أتيتيود GT جرين هورنت إديشن موديل 2026

شاهد| دودج أتيتيود GT جرين هورنت إديشن 2026

تركب عربيه ايه مستعملة بـ 400 ألف جنيه

تركب عربيه ايه مستعملة بـ 400 ألف جنيه

سيارات جديدة 2026 في السوق المحلي

تبدأ من 800 ألف جنيه ..سيارات جديدة 2026 في السوق المحلي

بالصور

منها الشاي والقهوة.. مشروبات تساعد على ترطيب الجسم في السحور

مشروبات تساعد على ترطيب الجسم فى السحور
مشروبات تساعد على ترطيب الجسم فى السحور
مشروبات تساعد على ترطيب الجسم فى السحور

أفضل مصادر البروتين في السحور

افضل مصادر البروتين فى السحور..
افضل مصادر البروتين فى السحور..
افضل مصادر البروتين فى السحور..

طاقة وصحة.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول 3 تمرات عند الإفطار في رمضان؟

تناول 3 تمرات عند الافطار وهذا ما سيحدث لجسمك
تناول 3 تمرات عند الافطار وهذا ما سيحدث لجسمك
تناول 3 تمرات عند الافطار وهذا ما سيحدث لجسمك

كيف تتخلص من الإمساك بسرعة في رمضان؟

كيف تتخلص من الإمساك بسرعة في رمضان؟
كيف تتخلص من الإمساك بسرعة في رمضان؟
كيف تتخلص من الإمساك بسرعة في رمضان؟

فيديو

مصرية تفاجئ الجميع داخل غرفة العمليات

بتولد وبتغني.. مصرية تفاجئ الجميع داخل غرفة العمليات

وفاء عامر

مش ندمانة.. وفاء عامر ترد على اتهامات طالتها وموقفها من أدوار الإغراء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قبل هذا الكتاب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الوزيرة راندا المنشاوي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد