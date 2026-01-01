أخبار التكنولوجيا|هاتف موتورولا ينفجـ.ـر في جيب مستخدمه بشكل مفاجئ.. ما هو Manus AI ولماذا استحوذت ميتا عليه؟

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

هاتف موتورولا ينفجـ.ـر في جيب مستخدمه بشكل مفاجئ.. فيديو

انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر حادثا غير عادي يتعلق بـ هاتف موتورولا، حيث يقال إنه انفجر في جيب رجل أثناء عدم استخدامه.

إذا كنت قد فتحت إعدادات التخزين على جهاز آيفون الخاص بك، واكتشفت أن تطبيق واتساب قد استولى على مساحة كبيرة من الذاكرة دون أن تدرك، فلا داعي للقلق، الحل أصبح قريبا.

تعمل شركة إنفينيكس، على تطوير هاتف ذكي جديد يطلق عليه اسم Infinix Note Edge، ومن المتوقع أن يظهر رسميا في يناير المقبل.

إذا كانت جهازك من شاومي الذي يعمل بنظام أندرويد 15 قد وصل إلى نهاية التحديثات الرئيسية لنظام التشغيل، فلا داعي للقلق، حيث بدأت العلامة التجارية الآن في طرح تحديث HyperOS 3 لهذه الأجهزة.

تتوسع طموحات شركة ميتا في مجال الذكاء الاصطناعي لتتجاوز أدوات الدردشة والتصوير، لتدخل مجالا جديدا حيث يمكن للبرمجيات أن تخطط وتنفذ وتحقق نتائج بشكل مستقل.

تزايدت التسريبات حول سلسلة هواتف Galaxy S القادمة من سامسونج مع اقتراب عام 2026، حيث تم نشر صور جديدة وفيديو قصير يظهران أحدث تفاصيل حول Galaxy S26 و Galaxy S26 Ultra، رغم أن هذه الصور تمثل نماذج تجريبية فقط.

روجت شركة هونر Honor، لهاتفها القادم Honor Power 2، الذي من المتوقع أن يطرح قرييا في الصين، وتكشف الصورة الدعائية الأخيرة عن تصنيف حماية عالي للهاتف ضد العوامل الجوية.

مع بداية العام الجديد، يتلقي المستخدمون سيل من رسائل “سنة جديدة سعيدة” من الأصدقاء والعائلة، ولمن يرغب في إرسال تهنئة مميزة لا تضيع بين عشرات الرسائل المتشابهة، أعلن واتساب عن مجموعة إضافات خاصة لاحتفالات رأس سنة 2026.