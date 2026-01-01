قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سويسرا ..سقوط قتــلى وجرحى بانفجار في منتجع للتزلج ببلدة كران مونتانا
لو نفد رصيد عداد الكهرباء .. استعمل الفيزا أو بطاقة الرقم القومي
مواقيت الصلاة اليوم 1 يناير 2026 في محافظات ومدن مصر
موعد مباراة الزمالك ضد الاتحاد السكندري في كأس الرابطة
أجبرت على الاعتزال.. أشرف قاسم يكشف أسرارا لأول مرة
أخبار التوك شو: تحذير عاجل من الأرصاد.. وأحمد موسى يكشف حقيقة تصريحات رفع أسعار تذاكر المترو
رسميا .. أسعار الذهب في مصر مستهل العام الجديد 2026
رابط التقديم في المدارس المصرية اليابانية 2026 / 2027 ..سجل بياناتك الآن
مقتل 20 شخصا بهجوم أوكراني على فندق ومقهى في مقاطعة خيرسون
الدفاع الروسية: إسقاط 168 مسيرة أوكرانية غربي البلاد
وسط مخاوف من انهيار المبنى.. حريق هائل في كنيسة فوندل كيرك التاريخية في أمستردام
تجنب الدخول في شريحة عالية.. سجل قراءة عداد الكهرباء بنفسك
تكنولوجيا وسيارات

أخبار التكنولوجيا|هاتف موتورولا ينفجـ.ـر في جيب مستخدمه بشكل مفاجئ.. ما هو Manus AI ولماذا استحوذت ميتا عليه؟

قسم التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

هاتف موتورولا ينفجـ.ـر في جيب مستخدمه بشكل مفاجئ.. فيديو

انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر حادثا غير عادي يتعلق بـ هاتف موتورولا، حيث يقال إنه انفجر في جيب رجل أثناء عدم استخدامه.


للمحافظة على مساحة آيفون.. واتساب يختبر طريقة أذكى لتنظيف التخزين
 

إذا كنت قد فتحت إعدادات التخزين على جهاز آيفون الخاص بك، واكتشفت أن تطبيق واتساب قد استولى على مساحة كبيرة من الذاكرة دون أن تدرك، فلا داعي للقلق، الحل أصبح قريبا. 

بتصميم مستوحى من آيفون 17 برو ماكس.. إنفينيكس تطلق Infinix Note Edge

تعمل شركة إنفينيكس، على تطوير هاتف ذكي جديد يطلق عليه اسم Infinix Note Edge، ومن المتوقع أن يظهر رسميا في يناير المقبل.


تحديث HyperOS 3 يصل إلى أجهزة شاومي القديمة

إذا كانت جهازك من شاومي الذي يعمل بنظام أندرويد 15 قد وصل إلى نهاية التحديثات الرئيسية لنظام التشغيل، فلا داعي للقلق، حيث بدأت العلامة التجارية الآن في طرح تحديث HyperOS 3 لهذه الأجهزة.

ما هو Manus AI ولماذا استحوذت ميتا عليه؟.. 5 أسباب رئيسية وراء الصفقة

تتوسع طموحات شركة ميتا في مجال الذكاء الاصطناعي لتتجاوز أدوات الدردشة والتصوير، لتدخل مجالا جديدا حيث يمكن للبرمجيات أن تخطط وتنفذ وتحقق نتائج بشكل مستقل.

صور أولية تكشف تصميم هواتف سامسونج Galaxy S26 وS26 Ultra

تزايدت التسريبات حول سلسلة هواتف Galaxy S القادمة من سامسونج مع اقتراب عام 2026، حيث تم نشر صور جديدة وفيديو قصير يظهران أحدث تفاصيل حول Galaxy S26 و Galaxy S26 Ultra، رغم أن هذه الصور تمثل نماذج تجريبية فقط.

بلون آيفون البرتقالي الجذاب.. هونر تكشف مواصفات Honor Power 2

روجت شركة هونر Honor، لهاتفها القادم Honor Power 2، الذي من المتوقع أن يطرح قرييا في الصين، وتكشف الصورة الدعائية الأخيرة عن تصنيف حماية عالي للهاتف ضد العوامل الجوية.

واتساب يضيف ميزات السنة الجديدة 2026.. كيف تحصل عليها

مع بداية العام الجديد، يتلقي المستخدمون سيل من رسائل “سنة جديدة سعيدة” من الأصدقاء والعائلة، ولمن يرغب في إرسال تهنئة مميزة لا تضيع بين عشرات الرسائل المتشابهة، أعلن واتساب عن مجموعة إضافات خاصة لاحتفالات رأس سنة 2026.

بالصور

لتوحيد لون البشرة.. استخدمي ماسك البنجر

تويوتا تودع المفتاح التقليدي وتدخل العصر الرقمي مع مفاتيح أبل الذكية

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البطاطا الحلوة؟

مختلفة وجميلة.. طريقة عمل كب كيك البرتقال

