تحديث HyperOS 3 يصل إلى أجهزة شاومي القديمة

إذا كانت جهازك من شاومي الذي يعمل بنظام أندرويد 15 قد وصل إلى نهاية التحديثات الرئيسية لنظام التشغيل، فلا داعي للقلق، حيث بدأت العلامة التجارية الآن في طرح تحديث HyperOS 3 لهذه الأجهزة.

تحديث شاومي القائم على أندرويد 15 متاح حاليا لأجهزة مختارة، بما في ذلك سلسلة Redmi K60 وسلسلة Xiaomi Pad 6، في إطار إصدار Mi Pilot Release، مع خطط لتوسيع التوفر إلى مزيد من الأجهزة قريبا.

التحديث متاح حاليا للطرازات التالية فقط

تحديث HyperOS 3، المبني على أندرويد 15، متاح الآن فقط للطرازات الصينية، وبالنسبة لسلسلة Redmi K، فهي حصرية للصين، رغم أنها تم إطلاقها في دول أخرى تحت علامة Poco.

كما أن التحديث متاح حاليا فقط للمستخدمين الذين تم اختيارهم لاختبار النسخة التجريبية، وسيتم طرحه لبقية المستخدمين قريبا، وتشمل الإصدارات التي تم رصدها:

Redmi K60

Redmi K60 Pro

Xiaomi Pad 6 Pro

Xiaomi Pad 6 Pro Max

حتى الآن، لم تكشف شاومي عن جدول زمني لطرح تحديث HyperOS 3 القائم على أندرويد 15، كما لم تؤكد بعد الأجهزة التي ستكون مؤهلة للحصول على هذا التحديث.

ومع ذلك، بناء على التقارير السابقة، من المتوقع أن يتم توسيع تحديث HyperOS 3 ليشمل العديد من الأجهزة قريبا.

ما الفرق بين HyperOS 3 القائم على أندرويد 15 وAndroid 16؟

سيكون تحديث HyperOS 3 القائم على أندرويد 15 نسخة منقوصة قليلا مقارنة بالنسخة المبنية على Android 16، ولكن لم تكشف شاومي بعد عن الفروقات بين النسختين.

ومع ذلك، تشير التقارير إلى أن النسخة المبنية على أندرويد 15 ستتضمن ميزة HyperIsland، بينما تتضمن النسخة المبنية على Android 16 تحسينات إضافية في واجهة المستخدم ودمج أعمق للاختصارات التفاعلية أثناء الأنشطة الجارية.

التحسينات في HyperOS 3 المستند إلى أندرويد 15

ينفذ التحديث HyperOS 3 القائم على أندرويد 15 أكثر من 100 تحسين عبر النظام، بما في ذلك رسوم متحركة محدثة، أيقونات الشاشة الرئيسية المعاد تصميمها، تأثيرات ضبابية معززة، ومؤشرات بطارية محدثة.

ومع ذلك، يفتقر إلى بعض نماذج الأمان على مستوى النظام التي تم دمجها مباشرة في Android 16، مثل التحقق من الهوية، ووضع الحماية المتقدم Advanced Protection Mode، واكتشاف الاحتيال المدعوم بالذكاء الاصطناعي، وPrivate Space.

رغم هذه الفجوات في بعض التحديثات، يقدم HyperOS 3 القائم على ندرويد 15 العديد من التحسينات مثل تحسينات الأداء، التكامل السلس عبر الأنظمة البيئية المختلفة، وقدرات متعددة المهام المحسنة.