الأمن السيبراني.. القومي للمرأة يشهد اجتماع لجنة الدفاع بمجلس الشيوخ

شارك المجلس القومي للمرأة في اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ ، بمشاركة الدكتورة ماريان عازر، عضوة المجلس ومقررة لجنة البحث العلمي والتكنولوجيا والأمن السيبراني ،وحضور اللواء أركان حرب الدكتور محمد عبد اللاه عبد المولي رئيس اللجنة، واللواء بهي الدين نصر زغلول وكيل اللجنة، و اللواء عصام محمد العزب مصطفى أمين سر اللجنة، و النائبة رانيا صدقي عضو اللجنة و عضو لجنة العلاقات الخارجية في المجلس ، وعدد من النواب والنائبات عضوات واعضاء لجنة الدفاع و الامن القومى بمجلس الشيوخ.

وخلال كلمتها، أكدت الدكتورة ماريان عازر أن الأمن السيبراني لم يعد مجرد شأن تقني، بل أصبح أحد المرتكزات الأساسية لحماية الدولة وصون مقدراتها، في ظل التحولات الرقمية المتسارعة وتنامي التهديدات العابرة للحدود، موضحة أن الفضاء السيبراني بات يمثل ساحة جديدة من ساحات الصراع تُدار فيها أدوات رقمية لتحقيق أهداف استراتيجية دون مواجهات عسكرية مباشرة.

كما استعرضت خريطة التهديدات السيبرانية المحتملة، والدور المتنامي للذكاء الاصطناعي في دعم منظومة الأمن القومي،

وقدمت نموذج محاكاة افتراضي لاختبار سرعة الاستجابة والتنسيق المؤسسي خلال الدقائق الأولى من وقوع هجوم سيبراني يستهدف أحد المرافق الحيوية.

وأكدت أن حماية الفضاء الرقمي تمثل جزءًا لا يتجزأ من حماية أمن الوطن واستقراره ودعم مسارات التنمية المستدامة.