القومي للمرأة: نعتزم إنتاج فيلم تسجيلي وثائقي يتناول أبرز محطات مسيرة السفيرة ميرفت تلاوي

شهدت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، فعاليات حفل تدشين وتوقيع مذكرات السفيرة ميرفت تلاوي، والتي تحمل عنوان “امرأة من صعيد مصر”، والصادرة عن دار نهضة مصر للنشر، وذلك بحضور نخبة من الوزراء وكبار المسؤولين والشخصيات العامة.

جاء ذلك بحضور الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة هالة السعيد المستشار الاقتصادى لرئيس الجمهورية ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية سابقاً ، وعدد من القيادات الدبلوماسية والشخصيات الاعلامية والبرلمانية والشخصيات العامة.

ويتناول الكتاب مسيرة السفيرة ميرفت تلاوي الحافلة بالعطاء، حيث يتضمن سردًا لتجربتها في العمل الدبلوماسي المصري، وكواليس عدد من المحطات التاريخية التي عاصرتها، ومنها فترة عملها كسفيرة لمصر في اليابان، وتجربتها في وزارة الشؤون الاجتماعية، ورئاستها للمجلس القومي للمرأة، فضلًا عن توثيقها لأحداث تاريخية مهمة شهدتها مصر، وما تضمنته من مواقف وتحديات.

ويعد الكتاب شهادة توثيقية مهمة لمسيرة وطنية ثرية، تسلط الضوء على تجربة إحدى أبرز القيادات النسائية في مصر، وما قدمته من إسهامات في العمل العام والدبلوماسي.

وفى كلمتها أعربت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس، عن خالص سعادتها قائلة : يسعدني ويشرفني أن نجتمع اليوم في مناسبة ثقافية ووطنية خاصة للاحتفاء بتوقيع كتاب السفيرة ميرفت التلاوي، الصادر عن دار نهضة مصر، والذي يوثق سيرة استثنائية لإمرأة مصرية حملت اسم وطنها عالياً في كل موقع شغلته، وتركت بصمات لا تُمحى في العمل الدبلوماسي والوطني والنسوي.

وأضافت: هذا الكتاب ليس مجرد صفحات تُروى فيها أحداث، بل هو شهادة حية على تاريخ من العطاء، ومسيرة ملهمة امتدت من أروقة الأمم المتحدة إلى ميادين الدبلوماسية في وزارة الخارجية و وزارة الشؤونالاجتماعية، وصولاً إلى قيادة المجلس القومي للمرأة في مرحلة مفصلية من تاريخ الوطن.

وتابعت: في كل محطة من هذه المحطات، قدمت السفيرة ميرفت التلاوي نموذجا فريدًا للقيادة الحكيمة، والالتزام الصادق بقضايا المرأة، والإيمان العميق بأن تمكين النساء هو في جوهره تمكين للمجتمع بأسره.. لقد دافعت عن حقوق المرأة المصرية والعربية في المحافل الدولية، وفتحت آفاقا جديدة لحضورها في مواقع صنع القرار، وأسهمت في ترسيخ صورة مشرفة للدبلوماسية المصرية القائمة على الكفاءة والاحترام والقدرة على بناء التوافق.

وأكدت : تنبع أهمية هذا الكتاب من كونه جسرًا بين الأجيال؛ فهو يضع أمام الشباب والفتيات خبرة ثرية، ودروشا عملية في الصبر والمثابرة والعمل العام، ويؤكد أن النجاح لا يأتي صدفة، بل هو حصيلة رؤية واضحة، وعمل دؤوب، وإيمان لا يتزعزع بالوطن، كما أن السيرة الذاتية التي بين أيدينا تكشف عن جوانب إنسانية عميقة في شخصية السفيرة الجليلة وعن التحديات وعن لحظات الفارقة، وعن قرارات الصعبة التي صاغت مسيرة مهنية ووطنية استحقت كل تقدير.

وأضافت : وأود هنا أن أضيف شهادة أعتز بها على المستوى الشخصي؛ فقد تشرفت بالعمل مع السفيرة لمدة أربع سنوات، منذ عام 2012، وهي سنوات كانت من أكثر الفترات دقة وفارقًا في عمر الوطن عن قرب رأيت سيدة تمتلك شجاعة القرار، وصلابة الموقف، وإيمانًا راسخا بحقوق المرأة المصرية. رأيتها منحازة للعدل، مدافعة بلا تردد عن قضايا النساء، مؤمنة بأن الحفاظ على مكتسباتهن واجب وطني لا يحتمل التراجع. كانت تقود في الأوقات الصعبة بثبات، وتبعث في فريق العمل روح المسؤولية والأمل، وتعلمنا منها أن خدمة الوطن تحتاج إلى قلب مؤمن وعقل واع وإرادة لا تعرف المستحيل.

وتابعت: إن الاحتفاء اليوم هو احتفاء بقيمة القدوة، فحين تقرأ فتاة مصرية هذه الصفحات، فإنها ترى أمامها طريقا ممكنا، وتدرك أن الطموح المشروع يمكن أن يتحقق، وأن خدمة الوطن شرف ومسؤولية.

واختتمت رئيسة المجلس حديثها بالتوجه بخالص التهنئة والتقدير للسفيرة على هذا العمل الثري الذي يضيف للمكتبة المصرية والعربية مرجعًا مهما في العمل الدبلوماسي والنسوي، وأن أشيد بجهد دار نهضة مصر في إخراج هذا الكتاب إلى النور بهذه الصورة اللائقة، مؤكدة أن المجلس يعتزم تنفيذ عمل فني مستوحى من مسيرة السفيرة ميرفت تلاوي، يتضمن إنتاج مسلسل إذاعي يوثق رحلتها وتجربتها الوطنية الملهمة، مشيرة على سبيل الدعابة والتقدير إلى أن المجلس “أولى” بتقديم هذا العمل بعد استئذان الدكتورة مايا مرسي، تقديرًا للعلاقة الممتدة بينهما.

وأضافت أن المجلس يعمل كذلك على إنتاج فيلم تسجيلي وثائقي يتناول أبرز محطات مسيرة السفيرة ميرفت تلاوي وإسهاماتها في العمل العام والدبلوماسي، على أن يتم عرضه ضمن فعاليات مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة خلال شهر أبريل المقبل، بما يسهم في توثيق تجربة وطنية ملهمة وتقديمها للأجيال القادمة.