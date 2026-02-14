أخبار أسوان| إفتتاح مساجد جديدة .. جلسات دوار لـ قومى المرأة.. وحملات لضبط السيرفيس

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الجمعة الموافق : 13/2/2026 أحداث متنوعة.

تستكمل أجهزة الدولة جهودها لإعمار بيوت الله ، والتى تشهد تنفيذ أعمال التطوير والصيانة ورفع الكفاءة لها أو الإنشاء الجديد فى الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى بهدف نشر الفكر الوسطى المستنير.

وفى هذا الإطار أناب اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان اللواء رماح السيد السكرتير العام المساعد لإفتتاح مسجد الإمام على بقرية المنصورية الوسطى بمركز دراو بحضور سيد سعدى رئيس المدينة ، والمسجد مقام على مساحة 400 م2 ، وتكلفت أعمال الإحلال والتجديد له مبلغ 2 مليون جنيه بالجهود الذاتية .

وفى نفس السياق افتتح رؤساء المراكز والمدن ، ومسئولى وزارة الأوقاف 4 مساجد شهدت تنفيذ أعمال الإحلال والتجديد والصيانة الشاملة والتطوير لها على نفقة الجهود الذانية وتحت إشراف الوزارة وذلك بإجمالى تكلفة بلغت نحو 11 مليون جنيه .

بتكلفة 13 مليون جنيه.. افتتاح 5 مساجد في أسوان

جهود متنوعة

تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسون تنظيم عدد 10 من جلسات الدوار للتوعية المجتمعية بقرى مركز كوم أمبو ويأتى ذلك إستمراراً لفعاليات المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي أطلقه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بقرى (حياة كريمة).

ووجه المحافظ بضرورة تكثيف الجهود للتوسع فى تنظيم المزيد من الأنشطة والفعاليات من أجل دعم محاور التمكين الإقتصادى والإجتماعى للمرأة وباقى أفراد الأسرة بمختلف القرى والنجوع.

قومى المرأة بأسوان يواصل سلسلة جلسات الدوار للتوعية المجتمعية

وجه اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان توجيهاته للمسئولين بإداراتى المرور والمواقف بتكثيف جهود لجنة السيرفيس داخل مراكز ومدن المحافظة لضبط حركة سير السيارات وإلزامها بخطوط السير المختلفة.



محافظ أسوان يوجه لتشديد الرقابة على خطوط السير والمواقف