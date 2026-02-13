محافظ أسوان يوجه لتشديد الرقابة على خطوط السير والمواقف

وجه اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان توجيهاته للمسئولين بإداراتى المرور والمواقف بتكثيف جهود لجنة السيرفيس داخل مراكز ومدن المحافظة لضبط حركة سير السيارات وإلزامها بخطوط السير المختلفة.

وكلف المحافظ، باتخاذ الإجراءات الفورية من توقيع الغرامات على أي سيارة يتم ضبطها مخالفة لخط السير ، مع سحب الرخصة الخاصة بها ، ووقفها لمدد متتالية.

ويأتي ذلك في ظل جهود أجهزة المحافظة المتواصلة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتوفير وسائل نقل آمنة ومنتظمة بمختلف خطوط السير داخل المراكز والمدن.

ومن جانبها أوضحت نسمة ناجح مدير إدارة المواقف، أن لجنة السيرفيس واصلت حملاتها اليومية خلال الفترتين الصباحية والمسائية بمختلف المراكز والمدن، وأسفرت جهود الحملات عن ضبط 62 سيارة سيرفيس مخالفة لخطوط السير ، وتم سحب الرخص الخاصة بها وتوقيع الغرامات المالية الفورية عليها.

وأشار المحافظ، إلى أن أعمال اللجنة تتم بشكل مفاجئ وعلى مدار اليوم داخل مختلف المناطق والأحياء السكنية بهدف التأكد من عدم وجود سيارات مخالفة، وضمان إنتظام التشغيل بصورة طبيعيةومنع التكدس والتزاحم ، خاصة فى أوقات الذروة بما يلبي احتياجات المواطن الأسوانى ويحقق السيولة المرورية المطلوبة.

جهود متنوعة

ويأتي ذلك ضمن الحملات الرقابية اليومية الهادفة لضبط منظومة النقل الداخلى بما يعكس الحرص المستمر لتوفير خدمة حضارية ومنظمة تليق بأبناء المحافظة وتدعم جهود التنمية الشاملة .