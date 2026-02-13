قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأرصاد تكشف التفاصيل.. متى تنتهي العاصفة الترابية في مصر؟
وزير الخارجية: مصر استردت 30 ألف قطعة أثرية مسروقة وندعم استرداد التراث الأفريقي
وصول المتهمين بإجبار شاب على ارتداء ملابس نسائية بميت عاصم إلى النيابة
مستشار بوتين السابق: الشعب الأوكراني هو المستفيد الأكبر من جهود السلام
عقب التعادل أمام بنين .. منتخب مصر للشابات يودع تصفيات أفريقيا
عمر جابر: لا بديل عن الفوز في لقاء كايزر تشيفز بالكونفدرالية
معتمد جمال: لا بديل عن الفوز أمام كايزر تشيفز للتأهل لربع نهائي الكونفدرالية
دبلوماسي أوكراني سابق: زيلينسكي لا يخشى تصويت شعبه على صفقات المفاوضات
ترامب يرسل حاملة طائرات ثانية إلى الشرق الأوسط وسط تهديدات إيرانية
صراع اللقب يشتعل بين أرسنال ومانشستر سيتي.. من يقترب أكثر من التتويج؟
الغرامات لا تكفي .. رئيس الكاف يعيد النظر في عقوبات أحداث الشغب بالمباريات
عن الخطأ في غسل الجنابة.. دار الإفتاء: أفعال العوام تصحح ولا تهدر
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
محافظات

محافظ أسوان يوجه لتشديد الرقابة على خطوط السير والمواقف

محمد عبد الفتاح

وجه اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان توجيهاته للمسئولين بإداراتى المرور والمواقف بتكثيف جهود لجنة السيرفيس داخل مراكز ومدن المحافظة لضبط حركة سير السيارات وإلزامها بخطوط السير المختلفة. 

وكلف المحافظ، باتخاذ الإجراءات الفورية من توقيع الغرامات على أي سيارة يتم ضبطها مخالفة لخط السير ، مع سحب الرخصة الخاصة بها ، ووقفها لمدد متتالية. 

ويأتي ذلك في ظل جهود أجهزة المحافظة المتواصلة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتوفير وسائل نقل آمنة ومنتظمة بمختلف خطوط السير داخل المراكز والمدن.

ومن جانبها أوضحت نسمة ناجح مدير إدارة المواقف، أن لجنة السيرفيس واصلت حملاتها اليومية خلال الفترتين الصباحية والمسائية بمختلف المراكز والمدن، وأسفرت جهود الحملات عن ضبط 62 سيارة سيرفيس مخالفة لخطوط السير ، وتم سحب الرخص الخاصة بها وتوقيع الغرامات المالية الفورية عليها.

وأشار المحافظ، إلى أن أعمال اللجنة تتم بشكل مفاجئ وعلى مدار اليوم داخل مختلف المناطق والأحياء السكنية بهدف التأكد من عدم وجود سيارات مخالفة، وضمان إنتظام التشغيل بصورة طبيعيةومنع التكدس والتزاحم ، خاصة فى أوقات الذروة بما يلبي احتياجات المواطن الأسوانى ويحقق السيولة المرورية المطلوبة. 

ويأتي ذلك ضمن الحملات الرقابية اليومية الهادفة لضبط منظومة النقل الداخلى بما يعكس الحرص المستمر لتوفير خدمة حضارية ومنظمة تليق بأبناء المحافظة وتدعم جهود التنمية الشاملة .

بمشاركة مصرية.. مكافحة الإرهاب تتصدر أجندة رؤساء أركان دول حوض البحر المتوسط وجنوب الصحراء

زيارة رئيس الأركان لليبيا

أزمة بطاريات مرسيدس الكهربائية,, حوادث حريق جديدة تضع الشركة في مأزق

مرسيدس

الصحة تدعم مستشفيات الشرقية بـ14 جهاز تخدير وإيكو بتكلفة 17 مليون جنيه

أجهزة طبية

بتكلفه 3 ملايين جنيه..تركيب بلاط الإنترلوك بشارع الزهراء بمركز ههيا

بلاط انترلوك

سيارة شيرين عبدالوهاب

متقلش عن ليلى مراد في حاجة.. فيديو سيارة شيرين عبد الوهاب يُشعل الجدل

مقارنة إيمي سمير وياسمين عبدالعزيز

معرفهاش.. إيمي سمير غانم تحسم الجدل حول مقارنتها بياسمين عبد العزيز

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

