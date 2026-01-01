واتساب يضيف ميزات السنة الجديدة 2026.. كيف تحصل عليها

مع بداية العام الجديد، يتلقي المستخدمون سيل من رسائل “سنة جديدة سعيدة” من الأصدقاء والعائلة، ولمن يرغب في إرسال تهنئة مميزة لا تضيع بين عشرات الرسائل المتشابهة، أعلن واتساب عن مجموعة إضافات خاصة لاحتفالات رأس سنة 2026.

ما الجديد في ميزات واتساب لرأس سنة 2026؟

وأوضحت واتساب في تدوينة رسمية أن ليلة رأس السنة تعد الأكثر ازدحاما على المنصة، حيث يتبادل مليارات المستخدمين التهاني حول العالم، ولهذا العام، تسعى الشركة إلى جعل التجربة أكثر تفاعلية وحيوية.

أبرز الإضافات هي حزمة ملصقات 2026 الجديدة، والتي تضم مجموعة من الملصقات المصممة خصيصا لأجواء رأس السنة، ويمكن للمستخدمين مشاركتها فور دخول العام الجديد.

أما مكالمات الفيديو، فقد حصلت على تأثيرات بصرية خاصة يمكن تفعيلها أثناء المكالمة عبر أيقونة التأثيرات، لتظهر رسوم متحركة مثل الألعاب النارية والكونفتي والنجوم، ما يضيف بعدا بصريا للاحتفالات عن بعد، خصوصا لمن تفصلهم المسافات عن أحبائهم.

كما أعاد واتساب تفاعلات الرسوم المتحركة بهذه المناسبة، حيث يؤدي التفاعل مع الرسائل باستخدام رمز إلى ظهور مؤثرات احتفالية تضفي طابعا مرحا على المحادثات.

وللمرة الأولى، أتاح واتساب أيضا ملصقات متحركة في تحديثات الحالة Status، ما يسمح للمستخدمين بنشر حالة خاصة بعام 2026 مع ملصق متحرك للاحتفال بشكل علني.

أكدت واتساب أن جميع هذه الإضافات، بما في ذلك حزمة ملصقات 2026، وتأثيرات مكالمات الفيديو، وتفاعلات الرموز التعبيرية، أصبحت متاحة عالميا لجميع المستخدمين، وستظل متوفرة طوال فترة العطلات.

ملصقات متحركة في الحالة Status:

أصبح بالإمكان الآن إضافة ملصقات متحركة إلى الحالة لمشاركة التهاني بأسلوب ديناميكي، إليك الخطوات:

- انتقل إلى تبويب “الحالة”.

- اختر “حالتي” وحدد صورة أو فيديو.

- اضغط على أيقونة الملصقات.

- اختر ملصقات متحركة، بما فيها حزمة 2026.

- عدل الحجم والموقع، ثم انشر الحالة.

وتشير الشركة إلى أن الساعات الـ24 القادمة تعد من أكثر الفترات ازدحاما على المنصة، حيث تسجل واتساب خلالها أرقاما قياسية في حجم الرسائل والمكالمات، مدفوعة بالتبادل العالمي للتهاني وتنظيم الاحتفالات مع دخول العام الجديد.