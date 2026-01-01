قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الساعات المقبلة.. أمطار تضرب عدة محافظات وتحذير عاجل من الأرصاد
بعد وفاة نيفين القاضي .. خطوات بسيطة تحمي النساء من الإصابة بسرطان الرحم
التموين والاتصالات: 9 خدمات حصريًا عبر منصة «مصر الرقمية» من أول يناير 2026
الانتقام الأعمى.. تفاصيل مصرع رضيع على يد شاب بقرية ميت عاصم بالدقهلية | صور
احتجاجات إيران تشتعل.. مقتل 5 أشخاص وإصابة 17 آخرين
في الذكرى السبعين لاستقلال السودان.. رسائل سيادة وحسم في زمن الحرب | خبير يعلق
موسكو في مرمى النيران الأوكرانية.. الدفاع الجوي الروسي يسقط مسيرتين
تزايد الطلب على التبغ المسخن .. أسعار السجائر اليوم الخميس 1 يناير 2026
مصر تعزي سويسرا في ضحايا حريق كران - مونتانا
أقل راتب 10 آلاف جنيه.. طريقة التقديم على الوظائف الجديدة بمشروع الضبعة النووي
الوطنية للانتخابات: الحارس الأكبر للديمقراطية هم المصريون.. ونرفض أي صوت يتم شراؤه
الوطنية للانتخابات: تدوينة الرئيس السيسي بشأن الانتخابات مثلت دعما قويا لعمل واستقلال الهيئة
تحديث جديد لنظارات Meta AI لتحسين وضوح الصوت في البيئات الصاخبة

نظارات ميتا Ray-Ban
شيماء عبد المنعم

أعلنت شركة ميتا، عن تحديث برمجي جديد لنظارات Meta AI، يهدف إلى مساعدة المستخدمين على سماع الشخص الذي يتحدث إليهم بشكل أفضل في الأماكن المزدحمة والصاخبة. 

تعمل ميزة ميتا الجديدة، المسماة "تركيز المحادثة"، على تضخيم صوت الشخص المتحدث عند وجود ضوضاء متنافسة، مثل الثرثرة في المطاعم أو الفوضى الصوتية خلال التنقل في وسائل النقل العامة.

ووفقا لـ ميتا، سيتم رفع مستوى صوت المتحدث ليصبح أعلى قليلا، مع إمكانية تعديل هذا المستوى عبر إعدادات الجهاز الخاصة بالنظارات أو من خلال التمرير على الجانب الأيمن من النظارات.

التحديث البرمجي متاح حاليا لأولئك المشتركين في برنامج الوصول المبكر للمنتج في الولايات المتحدة وكندا.

وفي العام الماضي، تعاونت ميتا مع مزود خدمة الوصول "Be My Eyes" لتوفير دعم مباشر للمستخدمين من ذوي الإعاقة البصرية أو ضعف الرؤية باستخدام النظارات.

في سياق متصل، قامت شركة ميتا بالاستحواذ على Manus AI، وهي شركة ناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، تأتي هذا الخطوة في وقت تبحث فيه الشركات عن ذكاء اصطناعي قادر على أداء مهام معقدة من البداية للنهاية بدلا من مجرد الإجابة على الأسئلة.

ويعد هذا الاستحواذ جزء من خطة ميتا الأوسع لتسريع تطوير الذكاء الاصطناعي عبر تطبيقاتها الاستهلاكية وأدواتها التجارية، بما في ذلك المساعد الذكي Meta AI، ورغم أن التفاصيل المالية لم تكشف، فإن ميتا أوضحت أن التركيز ينصب على توسيع الأتمتة المتقدمة للاستخدامات الحقيقية.

وأكدت ميتا أن Manus AI ستستمر في تشغيل خدمة الاشتراكات الخاصة بها دون أي تعطيل، وسيتم دمج موظفيها ضمن فرق الذكاء الاصطناعي في ميتا، قال المدير التنفيذي لشركة مانوس، شياو هونغ، إن الانضمام إلى ميتا يوفر لشركته قاعدة أكثر استقرارا دون تغيير كيفية عمل المنتج أو اتخاذ القرارات.

