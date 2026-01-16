قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

علاقتهما منذ 3 سنوات.. معلومات عن عروس ويجز العراقية نور العزاوي

ويجز وعروسه نور العزاوي
ويجز وعروسه نور العزاوي
سعيد فراج

فاجأ مطرب الراب ويجز، جمهوره ومحبيه، بإعلان زواجه، صباح اليوم الجمعة 16 يناير 2026، من خلال منشور له عبر حسابه الرسمي على تطبيق “إنستجرام”. 

وتساءل الكثيرون عن هوية عروسة ويجز، التي كشف عنها في منشور ثانٍ له عبر إنستجرام، وقال إن العروس تُدعى (نور العزاوي)، وهي عراقية الجنسية، وتقيم في دولة الإمارات العربية المتحدة. 

وتعمل زوجة ويجز (نور العزاوي) في مجال الموضة، فهي ستايلست خاص لـ ويجز وعدد كبير من النجوم، منهم ماجد المهندس، وبدأت علاقتها مع ويجز، ومعرفتها به قبل نحو 3 سنوات. 

عروس ويجز 

كشف مطرب الراب ويجز عن الصورة الأولى لزوجته، وذلك بعد إعلان ارتباطه رسميا خلال الساعات الماضية.

ويجز وعروسه نور العزاوي

شارك ويجز صورة تجمعه بزوجته عبر حسابه على "إنستجرام" وعلق عليها: "اتجوزت حب حياتي"، وانهالت عليه تعليقات التهنئة من قبل جمهوره ومتابعيه.

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورا للفنان ويجز برفقة زوجته، تردد أنها أثناء قضاء شهر العسل.

وكان الفنان ويجز، أعلن عن زواجه، بصورة نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وظهر ويجز، ببصمة عقد القران، دون الكشف عن وجه زوجته، وعلق على الصورة كاتبا: الحمد الله الذي تتم بنعمته الصالحات.

ويجز مطرب الراب ويجز نور العزاوي عروس ويجز

