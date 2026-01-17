قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الجيش السوري: نهيب بالمدنيين في غرب الفرات الابتعاد عن مواقع عناصر العمال الكردستاني وقسد بشكل فوري
وزير الخارجية: الرئيس السيسي يقدر اهتمام ترامب بقضية مياه النيل ونرفض الحلول الأحادية
مدرب السنغال قبل نهائي كان 2025: فريقي تعرض لـ الخطر بمحطة القطار
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 17 يناير 2026
بالفيديو كونفرانس.. استمرار حبس والدة شيماء جمال لحين محاكمتها امام الاقتصادية
وزارة العمل تبحث مخالفات لجنة العاملين بالإصابات والتأهيل وتحيل ملفها للصحة
بعد تحذير الوزراء من رسائل احتيالية لسداد مخالفات المرور.. اعرف عقوبة النصب
حيثيات إلغاء «الإدارية العليا» قرار معاقبة مدرسة في واقعة «قارئة الفنجان»
وزير الاستثمار من بنها: إزالة المعوقات ودعم المصانع الجادة لزيادة الانتاج
الرئيس السيسي يوفد مندوبين للتعزية
أزمة أحمد حمدي في الزمالك.. هل يعود للتدريبات أم يغادر الفريق؟
بعد تأهلها لنصف النهائي.. فرح محفوظ تضمن ميدالية لمصر فى كأس العالم للمبارزة بالبحرين
برلمان

عام وخاص | إجازة 3 أيام متتالية في يناير الجاري وهؤلاء محرومون بأمر القانون

إجازة رسمية
إجازة رسمية
أميرة خلف

شغلت محركات البحث عبر جوجل تساؤل الملايين من الموظفين العاملين بالجهاز الإداري للدولة والقطاع الخاص، عن موعد إجازة ثورة 25 يناير وعيد الشرطة والتي توافق الأحد الموافق من 25 يناير من الشهر الجاري .

ويترقب العديد من المواطنين موعد إجازة ثورة 25 يناير و عيد الشرطة ، في ظل ترقب القرارات الحكومية الرسمية والتي تقضي بإمكانية إعطاء العطلة للموظفين في ذات اليوم أو ترحيلها إلى نهاية الأسبوع . 

حيث أنه من المقرر أن يصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتحديد يوم الأحد الموافق الأحد إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة ذكرى 25 يناير وعيد الشرطة لجميع العاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة، إضافة إلى شركات القطاع العام, أو ترحيلها للخميس الموافق 29 يناير من الشهر الجاري.

ونستعرض موقف القطاعين الحكومي والخاص من هذه الاجازة وشروط الحصول عليها أو تعويضها للمحرومين منها . 

إجازة 25 يناير لموظفي الحكومة 

 قانون الخدمة المدنية نص على أنه يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي:


- 15 يومًا في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.


- 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.

- 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.

- 45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسيــن.

إجازة ثورة 35 يناير لموظفي القطاع الخاص 

منح قانون العمل الجديد، على أن للعامل الحق في إجازة بأجر في العطلات، والأعياد، والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.

و للعامل الذي أمضى في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة، الحق في إجازة بأجر لمدة شهر لأداء فريضة الحج، أو زيارة بيت المقدس، وتكون هذه الإجازة مرة واحدة طوال مدة خدمته.

موظفون محرومون من إجازة ثورة 25 يناير 

إجازة ثورة 25 يناير و عيد الشرطة 2026.. طبقا للقانون ، يحق لصاحب العمل أن يستدعي العامل للمنشأة في يوم الإجازة الرسمية إذا تطلب الأمر وجوده، ويحصل العامل على مثلي الأجر عن كل يوم إجازة رسمية يحضر فيها للعمل. 

موعد إجازة ثورة 25 يناير عيد الشرطة مصطفى مدبولي مجلس الوزراء موظفي الحكومة موظفي القطاع الخاص

بالصور

خالية من الكافيين.. مشروبات شتوية تمنحك الدفء والطاقة في أيام البرد

مشروبات شتوية دافئة تساعد على الشعور بالراحة والدفء
مشروبات شتوية دافئة تساعد على الشعور بالراحة والدفء
مشروبات شتوية دافئة تساعد على الشعور بالراحة والدفء

أوقاف الشرقية:افتتاح 4 مساجد جديدة بتكلفة 11 مليون و500 ألف جنيه

مسجد
مسجد
مسجد

بدون جيم ولا تكلفة مالية | عادة بسيطة لتحسين الصحة وخسارة الوزن .. نصائح مجربة لزيادة فاعلية

فوائد المشي لمدة 10 دقائق يوميًا
فوائد المشي لمدة 10 دقائق يوميًا
فوائد المشي لمدة 10 دقائق يوميًا

الكشف الطبي على 2100 مريض بقافلة السنيطة بالشرقية

قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية

