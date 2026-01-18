خبيرة تحذر من مخاطر الإنترنت وتدعو الأسر لتوجيه الأبناء خلال إجازة نصف العام

حذرت داليا الحزاوي، الخبيرة التربوية ومؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، من تعرض الأبناء لمحتوى غير مناسب عبر مواقع التواصل الاجتماعي والألعاب الإلكترونية خلال إجازة نصف العام، في حال غياب التوجيه الأسري والمتابعة المستمرة.

وأكدت الحزاوي، خلال لقائها ببرنامج «صباح البلد» على قناة «صدى البلد»، أهمية مشاركة الأسرة في اختيار الأنشطة التي يمارسها الأبناء خلال الإجازة، سواء كانت رياضية أو ثقافية أو قرائية، مع مراعاة ميول كل طفل ودون فرض أو إجبار.

وأشارت إلى أن القراءة من أفضل الوسائل لدمج الترفيه بالتعلم، إلى جانب تشجيع الأبناء على المشاركة في الأعمال التطوعية لما لها من دور كبير في بناء الشخصية وتعزيز قيم المسؤولية والانتماء.

وشددت على أن إجازة نصف العام تعد حقا أساسيا للطلاب، خاصة في ظل الضغوط الدراسية المكثفة.