اعرف موعد إجازة عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة| في هذا اليوم

يبحث كثير من المواطنين على موعد إجازة عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة، والتى أضحتها الحكومة في قرار صادر عن رئيس الوزراء خلال الساعات الماضية.

موعد إجازة عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة

من جانبه أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بأن يكون يوم الخميس الموافق 29 من شهر يناير عام 2026 ميلادية إجازة رسمية مدفوعة الاجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام وشركات القطاع الخاص.

أوضح رئيس مجلس الوزراء، أن ذلك استمرار أعمال الامتحانات (إن وجدت) وفقاً للمواعيد المقررة من قبل السلطة المختصة، بدلا من يوم الأحد الموافق 25 من شهر يناير عام 2026 ميلادية، وذلك بمناسبة عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة.