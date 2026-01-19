قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أذكار المساء مكتوبة.. كلمات من سنة النبي ترفع عنك هموم الدنيا
17 عامًا من الصمت .. سيدة بشتيل تكشف عنفًا وتفاصيل مؤلمة
في اتصال هاتفي.. رئيس الوزراء يطمئن على صحة قداسة البابا تواضروس
3 أيام إجازة متصلة.. مفاجأة بشأن عطلة 25 يناير بعد قرار رئيس الوزراء
نحن أبطال كأس أفريقيا | تحرك صادم من المغرب إلى الكاف بسبب السنغال
النصر يجهز حفل تكريم لـ ساديو ماني بعد تتويج السنغال بأمم أفريقيا
خلصانة بـ إعتذار .. تفاصيل إنتهاء أزمة كابتن ماجد في الزمالك
رئيس الوزراء يطمئن على الحالة الصحية لـ البابا تواضروس الثاني
درجة الحرارة 8 في الليل .. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين
مبيصرفش علينا وعايز ياخد شقايا .. تفاصيل مثيرة في ضرب رجل زوجته بالبراجيل
انتصار لمحدودي الدخل.. رفع حد الإعفاء الضريبي للمسكن الخاص إلى 8 ملايين جنيه بدلًا من 2 مليون.. التفاصيل كاملة
3 ركلات ترجيح مهدرة تغيّر تاريخ المغرب في كأس الأمم الأفريقية
أخبار البلد

3 أيام إجازة متصلة.. مفاجأة بشأن عطلة 25 يناير بعد قرار رئيس الوزراء

مفاجأة بشأن عطلة 25 يناير بقرار حكومي
مفاجأة بشأن عطلة 25 يناير بقرار حكومي
عبد العزيز جمال

تتصدر إجازة إجازة 25 يناير وعيد الشرطة 2026 ، اهتمام الملايين من الموظفين والطلاب بعد قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بترحيلها رسميا.

أعلن رئيس مجلس الوزراء أن يوم الخميس الموافق 29 يناير 2026 سيكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة، بدلاً من الموعد الأصلي الذي كان مقرراً ليوم الأحد 25 يناير 2026.

إجازة 25 يناير وعيد الشرطة 2026 

حسم مجلس الوزراء الجدل بشأن ترحيل الإجازة، مؤكداً أن القرار لا يقتصر على جهة بعينها بل يشمل كل العاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام إضافة إلى شركات القطاع الخاص.
 

مصطفى مدبولي - رئيس الوزراء


 

من يشملهم القرار بالتحديد

نص القرار بوضوح على أن الإجازة تمتد لتشمل جميع المؤسسات الخاضعة للدولة والقطاع الخاص على حد سواء.

هل تتوقف الامتحانات

أحد أهم النقاط التي تناولها القرار تتعلق بالعملية التعليمية، حيث شدد مجلس الوزراء على أن موعد إجازة عيد الشرطة و25 يناير لن يؤثر بأي شكل على سير أعمال الامتحانات، إذ ستستمر وفق الجداول الزمنية التي سبق وأن اعتمدتها الجهات المختصة، وهو ما طمأن الطلاب وأولياء الأمور في مختلف المراحل التعليمية بأن الترحيل لن يسبب ارتباكاً أو تأجيلاً مفاجئاً.

لماذا تم الترحيل من الأحد إلى الخميس؟

بررت الحكومة نقل الإجازة من الأحد 25 يناير إلى الخميس 29 يناير بتطبيق سياسة عامة أقرها مجلس الوزراء في وقت سابق تقوم على ترحيل الإجازات التي تتزامن مع منتصف الأسبوع إلى نهايته، بهدف توحيد أيام العطلات الرسمية ومنح العاملين فرصة راحة أطول تساعدهم على استعادة نشاطهم وتحقيق توازن أفضل بين متطلبات العمل واحتياجات الحياة الشخصية والأسرية.

إجازة ممتدة لثلاثة أيام متتالية

أبرز ما في القرار أنه يمنح شريحة واسعة من الموظفين عطلة متصلة تمتد لثلاثة أيام هي الخميس والجمعة والسبت، ما يجعل إجازة عيد الشرطة و25 يناير من أطول الإجازات الرسمية في مطلع عام 2026، ويمنح الأسر فرصة للتنقل والسفر أو قضاء وقت أطول مع ذويهم دون ضغط العودة المبكرة للعمل.
 

موعد إجازة 6 أكتوبر 2025 بعد قرار الحكومة

إجازات شهر مارس 2026

يرتبط شهر مارس بإجازات عيد الفطر المبارك حيث توافق وقفة العيد يوم الخميس 19 مارس بينما تمتد العطلة الرسمية من الجمعة 20 مارس حتى الأحد 22 مارس لتكون من أطول فترات الإجازات خلال العام بما يسمح بسفر وتنقل واسع بين المحافظات.

إجازات شهر أبريل 2026

يضم الاثنين 13 أبريل إجازة شم النسيم كما يشهد الشهر كذلك إجازة عيد تحرير سيناء يوم السبت 25 أبريل.

إجازات شهر مايو 2026

يحل عيد العمال يوم الجمعة 1 مايو ثم تأتي وقفة عيد الأضحى المبارك يوم الثلاثاء 26 مايو على أن تكون الإجازة الرسمية لعيد الأضحى من الأربعاء 27 مايو حتى يوم الجمعة 29 مايو وفق الجدول المعلن.

إجازات يونيو ويوليو 2026

يشهد يونيو إجازة رأس السنة الهجرية يوم الأربعاء 17 يونيو بينما يتضمن يوليو مناسبتين وطنيتين مهمتين هما عيد ثورة 30 يونيو يوم الثلاثاء 30 يونيو ، ثم عيد ثورة 23 يوليو يوم الخميس 23 يوليو.

إجازات أغسطس وأكتوبر 2026

تأتي إجازة المولد النبوي الشريف يوم الأربعاء 26 أغسطس فيما تختتم خريطة الإجازات الوطنية الكبرى بعيد القوات المسلحة في 6 أكتوبر الذي يوافق يوم الثلاثاء ليكون آخر عطلات العام الرسمية ذات الطابع الوطني.
 

30 يومًا إجازة للعاملين في القطاع الخاص بقانون العمل الجديد في هذه الحالة

دليل إجازات 2026 للموظفين والطلاب

جدول الإجازات الرسمية لعام 2026:
الأربعاء ٠٧ يناير

عيد الميلاد المجيد

الأحد ٢٥ يناير

ثورة ٢٥ يناير وعيد الشرطة

الجمعة ٢٠ مارس - الأحد ٢٢ مارس

عيد الفطر المبارك

الإثنين ١٣ أبريل

عيد شم النسيم

السبت ٢٥ أبريل

عيد تحرير سيناء (٢٥ أبريل ١٩٨٢)

الجمعة ٠١ مايو

عيد العمال

الثلاثاء ٢٦ مايو

وقفة عيد الأضحى المبارك

الأربعاء ٢٧ مايو - الجمعة ٢٩ مايو

عيد الأضحى المبارك

الأربعاء ١٧ يونيو

رأس السنة الهجرية

الثلاثاء ٣٠ يونيو

ثورة ٣٠ يونيو

الخميس ٢٣ يوليو

ثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢

الأربعاء ٢٦ أغسطس

المولد النبوي الشريف

الثلاثاء ٠٦ أكتوبر

عيد القوات المسلحة (٦ أكتوبر ١٩٧٣)


 

إجازة 25 يناير عيد الشرطة 2026 إجازة إجازة 25 يناير وعيد الشرطة إجازات 2026 دليل إجازات 2026 للموظفين

السيارات الكهربائية
إلى متى يحتمل الإنسان الجوع؟ حقائق طبية صادمة من مأساة فتاة قنا

إلى متى يحتمل الإنسان الجوع؟ حقائق طبية صادمة من مأساة فتاة قنا

ضبط 300 كيلو لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك في المنوفية.. صور

ضبط دواجن غير صالحه

طريقة عمل اسباجيتي بالجبنة والثوم مع شرائح لحم مشوية

طريقة اسباجيتي بالجبنة والثوم مع شرائح لحم مشوية

