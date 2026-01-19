قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مجلس الشيوخ يوافق على رفع الضريبة عن العقارات المبنية في حالتين
خلال ساعات | البنك المركزي يعلن نتائج طرح سندات خزانة بـ31 مليار جنيه
في اتصال هاتفي | شيخ الأزهر: دعواتنا القلبية لقداسة البابا تواضروس بالشفاء العاجل
أرقام تكشف تعافي الاقتصاد.. وزير الاستثمار يعلن خطة الـ 12 مليار دولار لمضاعفة الاستثمار الأجنبي
في إجازة نصف العام | قرار رسمي للسكة الحديد لـ خط أسوان - القاهرة
صلاح الدين : الاهتمام بالبحوث لزيادة إنتاجية مصنع 99 الحربي
جريمة تهز العجمي | حكاية صديقين أنهيا حياة صديقهما في الشارع والتقطا صورًا له بعد تمزيق جسده
فيفا يستنكر وكاف يتوعد المتورطين.. مشاهد لا تليق في نهائي كان 2025
31 رحلة أسبوعية .. مصر للطيران تعلن زيادة تشغيلها إلى مانشستر من يوليو 2026
مرتفع جوي | إعلان مفاجئ من الأرصاد
رئيس شعبة الذهب يكشف سبب قفزة الأونصة 1.6%
3 أيام شديدة البرودة.. بدء نوة الغطاس2026 اليوم
قطارات إضافية بين القاهرة وأسوان خلال إجازة نصف العام| تفاصيل
قطارات إضافية بين القاهرة وأسوان خلال إجازة نصف العام| تفاصيل
ولاء خنيزي

في إطار حرص الدولة المصرية على تخفيف الأعباء عن المواطنين وتطوير منظومة النقل الجماعي، تواصل الهيئة القومية لسكك حديد مصر جهودها لتقديم خدمات أكثر كفاءة تلبي احتياجات السفر المتزايدة، خاصة في أوقات الذروة.

يأتي ذلك ضمن رؤية شاملة تستهدف دعم السياحة الداخلية وتيسير تنقل الطلاب والأسر والشركات السياحية خلال إجازة نصف العام الدراسي.

قرار بتشغيل قطارات إضافية على خط القاهرة وأسوان

قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تشغيل أربعة قطارات إضافية على خط القاهرة أسوان والعكس، استجابة للزيادة الملحوظة في أعداد المسافرين خلال فترة إجازة نصف العام، وبهدف تحسين مستوى الخدمة المقدمة للجمهور، على أن يبدأ تشغيل هذه القطارات اعتبارًا من يوم الخميس 22 يناير 2026.

مواعيد قطارات تالجو الإضافية يومًا بعد يوم

أعلنت الهيئة عن إتاحة خدمة قطارات تالجو الفاخرة لركاب الوجه القبلي وفق جدول زمني محدد، حيث يعمل القطار رقم 2040 على خط القاهرة أسوان ابتداءً من الخميس 22 يناير 2026 وحتى الأحد 15 فبراير 2026، ويغادر من القاهرة في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً، ليصل إلى أسوان في الساعة السادسة والنصف صباحًا.

وفي الاتجاه العكسي، يبدأ تشغيل القطار رقم 2041 من أسوان إلى القاهرة اعتبارًا من يوم الجمعة 23 يناير 2026 وحتى الاثنين 16 فبراير 2026، حيث يقوم من أسوان في الساعة السابعة وعشرين دقيقة مساءً، ويصل إلى القاهرة في الساعة السابعة وخمس عشرة دقيقة صباحًا.

مواعيد القطارات المكيفة الإضافية لدعم الكثافة العددية

ولضمان استيعاب الأعداد الكبيرة من الركاب، خصصت الهيئة قطارات مكيفة إضافية تعمل خلال الفترة نفسها، إذ يبدأ تشغيل القطار رقم 1938 من القاهرة إلى أسوان من الخميس 22 يناير 2026 وحتى الأحد 15 فبراير 2026، ويغادر في الساعة العاشرة وخمسين دقيقة مساءً، على أن يصل إلى أسوان في الساعة العاشرة وخمس وعشرين دقيقة صباحًا.

كما يعمل القطار رقم 1939 من أسوان إلى القاهرة اعتبارًا من الجمعة 23 يناير 2026 وحتى الاثنين 16 فبراير 2026، حيث يقوم من أسوان في الساعة التاسعة والنصف مساءً، ويصل إلى القاهرة في الساعة التاسعة وعشرين دقيقة صباحًا.

تطوير مستمر لتجربة السفر بالسكك الحديدية

تأتي هذه الخطوة ضمن خطة الهيئة القومية لسكك حديد مصر لتحديث قطاع الوحدات المتحركة والارتقاء بمستوى الخدمة، بما يضمن توفير تجربة سفر آمنة ومريحة للمواطنين خلال مواسم الذروة، ويعكس التزام الدولة بتحسين جودة النقل العام ودعم حركة التنقل والسياحة الداخلية على حد سواء.

القطارات سكك حديد مصر مصر القاهرة اسوان قطارات القاهرة اسوان الهيئة القومية لسكك حديد مصر

