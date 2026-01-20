قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزيرة البيئة تبحث سبل تعزيز الاستثمار داخل المحميات الطبيعية مع صندوق تحيا مصر
3 أيام.. موعد إجازة عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة 2026
تأجيل أولى جلسات محاكمة التيك توكر أسماء إسماعيل بتهمة بنشر فيديوهات خادشة للحياء
يجب عودته فورا.. البرلمان يعلق على إلغاء الإعفاء الاستثنائي للموبايلات الواردة من الخارج
الدفاع السورية: سجن الأقطان بالرقة مؤمن بالكامل ولا إشتباكات بمحيطه
هل يبقى ديانج مع الأهلي حتى نهاية الموسم أم تسمح الإدارة برحيله إلى أوروبا ؟
المجلس الأعلى لأخلاقيات البحوث يطلق لجنة لصياغة نماذج موحدة للدراسات الطبية الإكلينيكية
بعد قرار وزير العمل.. عدد أيام إجازة 25 يناير 2026 القطاع الخاص والحكومي
أمريكا تلاعب روسيا في الإفراج عن سفينة النفط مارينيرا
شيخ الأزهر يستقبل ضيوف مؤتمر الأعلى للشئون الإسلامية بحضور وزير الأوقاف
حرب كلامية بين أحمد شوبير وعصام الحضري .. تفاصيل
أحمد حسن: ساديو ماني يستحق جائزة خاصة لإنقاذ صورة الكرة الأفريقية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

3 أيام.. موعد إجازة عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة 2026

3 أيام.. موعد إجازة عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة 2026
3 أيام.. موعد إجازة عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة 2026
ولاء خنيزي

أعلن وزير العمل، محمد جبران، صدور الكتاب الدوري رقم (2) لسنة 2026، بشأن منح العاملين بالقطاع الخاص، الخاضعين لأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة.

وأكدت وزارة العمل، في بيان رسمي، أن الإجازة تقرر أن تكون يوم الخميس الموافق 29 يناير 2026، وذلك تنفيذًا لأحكام المادة (129) من قانون العمل، ووفقًا لقرارات رئيس مجلس الوزراء المنظمة للإجازات الرسمية.

الأجر المضاعف أو يوم بديل

وأوضح الكتاب الدوري أنه في حال اقتضت ظروف العمل تشغيل العامل خلال يوم الإجازة، يستحق العامل أجره الكامل مضافًا إليه أجر مثلي هذا اليوم، أو الحصول على يوم راحة بديل، بناءً على طلب كتابي من العامل يُودع بملفه الوظيفي، طبقًا لما ينظمه القانون.

تحقيق التوازن بين العمل وحقوق العاملين

وأشار الكتاب إلى أن القرار يأتي في إطار حرص الدولة على تحقيق التوازن بين متطلبات العمل وضمان حقوق العاملين، مع السعي إلى توحيد مواعيد الإجازات الرسمية قدر الإمكان، بما يدعم انتظام العمل وزيادة معدلات الإنتاج.

توجيهات مشددة لأصحاب الأعمال

وشددت وزارة العمل على جميع مديريات العمل بالمحافظات والإدارات المختصة، بضرورة متابعة تنفيذ القرار، والتنبيه على أصحاب الأعمال بالالتزام الكامل بمضمونه، مع تعميمه داخل مواقع العمل والإنتاج.

3 أيام إجازة خلال يناير

وفي السياق ذاته، يحصل العاملون بالجهاز الإداري للدولة والقطاع الحكومي على 3 أيام إجازة خلال شهر يناير، تزامنًا مع ذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة، وهو ما يمنح الموظفين فرصة لقضاء عطلة أطول، خاصة مع انطلاق معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026 خلال الشهر الجاري.

قرار رئيس الوزراء

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر قرارًا باعتبار يوم الخميس 29 يناير إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالوزارات والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، إلى جانب العاملين بالقطاع الخاص، بدلًا من يوم الأحد 25 يناير.

الامتحانات في مواعيدها

وأوضح القرار استمرار أعمال الامتحانات – إن وجدت – دون تغيير، حيث تُجرى وفق الجداول المعتمدة من الجهات المختصة، تطبيقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1249) لسنة 2020، الذي يجيز استبدال أيام الإجازات الرسمية بيوم آخر في بداية أو نهاية أسبوع العمل، وفقًا لمقتضيات المصلحة العامة.

عيد ثورة 25 يناير إجازة عيد ثورة 25 يناير موعد إجازة عيد ثورة 25 يناير موعد إجازة عيد الشرطة 2026 موعد إجازة عيد الشرطة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التوقيت الصيفي

تقديم الساعة 60 دقيقة قبل رمضان أم بعده؟.. موعد التوقيت الصيفي رسميًا

الدواجن

نزلت 10 جنيهات.. أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 20 يناير

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026

القومى للاتصالات

12 ظهرًا 21 يناير 2026.. تحديث جديد بخصوص اصطحاب محمول من الخارج

وزير التربية والتعليم

توضيح عاجل من التعليم بشأن النصاب القانوني للمعلمين وسد العجز بالمدارس الفنية

الشاب المغربي سفيان المعروفي

وفاة متطوع مغربي تهز الشارع الرياضي بعد نهائي أمم أفريقيا 2025

زلزال

هزة أرضية على بعد 128من شرم الشيخ

منتخب مصر

ثلاثي بيراميدز وثنائي الأهلي الجديد أبرز المرشحين لمعسكر الفراعنة المقبل

ترشيحاتنا

مفتي الجمهورية يستقبل رئيس ديوان الوقف السُّنِّي العراقي لبحث سُبل تعزيز التعاون العلمي والإفتائي

المفتي يستقبل رئيس ديوان الوقف السُّنِّي العراقي لبحث سُبل تعزيز التعاون العلمي والإفتائي

فضل الصيام في شعبان

حقيقة مضاعفة ثواب الصيام في شهر شعبان

مفتي الجمهورية

مفتي الجمهورية: أخلاقيات العمل ضرورة لمواكبة عصر الذكاء الاصطناعي

بالصور

أزمة محركات V8.. تحقيقات أمريكية جديدة تطارد «جنرال موتورز» 2026

جنرال موتورز
جنرال موتورز
جنرال موتورز

مفاجأة… أطعمة غسلها يضر أكثر مما ينفع

أطعمة غسلها يضر أكثر مما ينفع!
أطعمة غسلها يضر أكثر مما ينفع!
أطعمة غسلها يضر أكثر مما ينفع!

طريقة عمل فيليه السمك المقلي والمشوي في المنزل

طريقة عمل فيليه السمك في المنزل
طريقة عمل فيليه السمك في المنزل
طريقة عمل فيليه السمك في المنزل

احذريها.. 9 مشروبات تفسد العلاقة الحميمية دون أن تشعري

احذريها قبل اللحظة الحميمة… 9 مشروبات تُفسد العلاقة الحميمية دون أن تشعري!
احذريها قبل اللحظة الحميمة… 9 مشروبات تُفسد العلاقة الحميمية دون أن تشعري!
احذريها قبل اللحظة الحميمة… 9 مشروبات تُفسد العلاقة الحميمية دون أن تشعري!

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: قناوي في باب الحديد تشريح لقطة… لقلب يتعثر في الزحام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البوح

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية (4) حين تتحول الوقائع إلى سلاح ناعم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: في سوق الحكايات والروايات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الباقيات الصالحات!

المزيد