3 أيام.. موعد إجازة عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة 2026

أعلن وزير العمل، محمد جبران، صدور الكتاب الدوري رقم (2) لسنة 2026، بشأن منح العاملين بالقطاع الخاص، الخاضعين لأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة.

وأكدت وزارة العمل، في بيان رسمي، أن الإجازة تقرر أن تكون يوم الخميس الموافق 29 يناير 2026، وذلك تنفيذًا لأحكام المادة (129) من قانون العمل، ووفقًا لقرارات رئيس مجلس الوزراء المنظمة للإجازات الرسمية.

الأجر المضاعف أو يوم بديل

وأوضح الكتاب الدوري أنه في حال اقتضت ظروف العمل تشغيل العامل خلال يوم الإجازة، يستحق العامل أجره الكامل مضافًا إليه أجر مثلي هذا اليوم، أو الحصول على يوم راحة بديل، بناءً على طلب كتابي من العامل يُودع بملفه الوظيفي، طبقًا لما ينظمه القانون.

تحقيق التوازن بين العمل وحقوق العاملين

وأشار الكتاب إلى أن القرار يأتي في إطار حرص الدولة على تحقيق التوازن بين متطلبات العمل وضمان حقوق العاملين، مع السعي إلى توحيد مواعيد الإجازات الرسمية قدر الإمكان، بما يدعم انتظام العمل وزيادة معدلات الإنتاج.

توجيهات مشددة لأصحاب الأعمال

وشددت وزارة العمل على جميع مديريات العمل بالمحافظات والإدارات المختصة، بضرورة متابعة تنفيذ القرار، والتنبيه على أصحاب الأعمال بالالتزام الكامل بمضمونه، مع تعميمه داخل مواقع العمل والإنتاج.

3 أيام إجازة خلال يناير

وفي السياق ذاته، يحصل العاملون بالجهاز الإداري للدولة والقطاع الحكومي على 3 أيام إجازة خلال شهر يناير، تزامنًا مع ذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة، وهو ما يمنح الموظفين فرصة لقضاء عطلة أطول، خاصة مع انطلاق معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026 خلال الشهر الجاري.

قرار رئيس الوزراء

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر قرارًا باعتبار يوم الخميس 29 يناير إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالوزارات والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، إلى جانب العاملين بالقطاع الخاص، بدلًا من يوم الأحد 25 يناير.

الامتحانات في مواعيدها

وأوضح القرار استمرار أعمال الامتحانات – إن وجدت – دون تغيير، حيث تُجرى وفق الجداول المعتمدة من الجهات المختصة، تطبيقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1249) لسنة 2020، الذي يجيز استبدال أيام الإجازات الرسمية بيوم آخر في بداية أو نهاية أسبوع العمل، وفقًا لمقتضيات المصلحة العامة.