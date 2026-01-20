قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كاراجر: عودة محمد صلاح تنعش هجوم ليفربول وتعيد التوازن للفريق
أسعار الحديد والأسمنت في سوق مواد البناء اليوم
وزيرا الرياضة المصري والمغربي يؤكدان على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين
عاصفة شمسية قوية تضرب الأرض وتحذيرات من انقطاعات في شبكات الكهرباء والأقمار الصناعية
مصرع 3 تجار سلاح في تبادل إطلاق النار مع الشرطة بأسوان
مسؤول كردي : انهيار كامل للمفاوضات بين دمشق وعبدي.. وتحذير تركي
مدبولي خلال تهنئته لرئيس النواب: تعاون وثيق مع البرلمان لتحقيق تطلعات المواطنين
الكرملين: موسكو لا تعرف حتى الآن جميع تفاصيل مبادرة إنشاء مجلس سلام غزة
29 يناير إجازة رسمية بالقطاع الخاص بمناسبة 25 يناير وعيد الشرطة
الرئيس اللبناني: الجيش تمكن من السيطرة على جنوب الليطاني منذ أكثر من 10 أشهر
أمهات مصر: تلقينا شكاوى من صعوبة امتحان إنجليزي الإعدادية في المنيا
سيبت بيتي بعد 26 سنة.. أحمد موسى عن محالة اغتياله من الإخوان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

للذاكرة والأعصاب والبشرة.. تعرف على أهم فوائد الزعفران

للذاكرة والأعصاب والبشرة.. تعرف على أهم فوائد الزعفران
للذاكرة والأعصاب والبشرة.. تعرف على أهم فوائد الزعفران
ولاء خنيزي

لا يكتفي الزعفران بكونه أغلى أنواع التوابل في العالم، بل إنه يتصدر اليوم المشهد العلمي كواحد من أقوى المكونات الطبيعية لدعم صحة الدماغ ومكافحة الشيخوخة، فبين برديات قدماء المصريين ومختبرات القرن الحادي والعشرين، يثبت هذا "الذهب الأحمر" أن قيمته تتجاوز نكهته الفريدة لتصل إلى جوهر الصحة البشرية.

حينما كان الزعفران أغلى من الذهب

وفقًا لموقع "readersdigest، لطالما كان الزعفران رمزاً للثراء والسلطة؛ ففي إنجلترا، كان سعر الجرام الواحد منه يعادل ثلاثة أضعاف سعر جرام الذهب. هذا التاريخ العريق لم يكن وليد الصدفة، بل جاء نتيجة استخدامات مذهلة عبر العصور، وذلك كالتالي:

  • سر جمال كليوباترا: سجلت البرديات المصرية أن الملكة كليوباترا كانت تستحم في مياه معطرة بالزعفران لتمنح بشرتها بريقاً ذهبياً أخاذاً.
  • بديل الذهب: في العصور الوسطى، استخدمه الرهبان كبديل لأوراق الذهب لتزيين المخطوطات، بينما اعتمدت عليه نساء عصر النهضة في إيطاليا لصبغ شعرهن بألوان فريدة.
  • أدوات الزينة: دخل الزعفران قديماً في صناعة أحمر الشفاه، تلوين الأظافر، وصبغ الملابس الفاخرة للأثرياء.

ثورة علمية: المعادلة الكيميائية للنجاح

في دراسة حديثة نشرها موقع (لينتا.رو)، كشف الباحثون عن قدرات مذهلة لمستخلص الزعفران المعياري (الذي يحتوي على مركبي السافرنال والكروسين) في دعم الوظائف الحيوية للمسنين. وأثبتت التجارب أن هذا المستخلص يترك تأثيرات حيوية تختلف باختلاف حجم الجرعة:

  • الجرعات المرتفعة (حماية عصبية): ساهمت بفعالية في تقليص حدة القلق، وعززت من قدرة الدماغ على معالجة المعلومات الجديدة، مما يعد مؤشراً على تحسن الذاكرة عبر إعادة هيكلة "الجزيئات الإشارية" المرتبطة بالمرونة العصبية.
  • الجرعات المنخفضة (ضبط التمثيل الغذائي): أظهرت قدرة على حماية الجسم من فقدان الوزن غير الصحي المرتبط بالعمر، من خلال تحفيز الجينات التي تنظم حرق الدهون في الكبد.
  • أمل لمرضى باركنسون: أكدت الدراسة قدرته على العمل كمضاد طبيعي للالتهابات، مما يحسن جودة الحياة والمزاج للمصابين بمرض باركنسون.

إكسير الصحة والجمال: أكثر من مجرد "توابل"

لم تقتصر فائدة تلك الزهرة الأرجوانية الخريفية على المختبرات، بل امتدت لتشمل فوائد صحية وجمالية ملموسة:

  • الطب التقليدي: استخدمه الأطباء قديماً لعلاج الجروح، وكان يُعتقد أن تدليك الرأس به يطرد الكآبة بفضل غناه بمضادات الأكسدة التي تحسن الحالة المزاجية.
  • العناية بالبشرة: يعمل الزعفران كمهدئ طبيعي للبشرة، حيث يساعد في توحيد لونها والتخلص من التصبغات والبثور السوداء وحب الشباب.
  • مشاكل الشعر: أثبت كفاءة في منع نمو الشعر تحت الجلد (جلد الوزة) وتهيئة الجلد لمظهر أكثر صحة ونعومة.
الزعفران فوائد الزعفران البشرة الأعصاب الذاكرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التوقيت الصيفي

تقديم الساعة 60 دقيقة قبل رمضان أم بعده؟.. موعد التوقيت الصيفي رسميًا

الدواجن

نزلت 10 جنيهات.. أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 20 يناير

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026

حسام حسن

لضمهم لمنتخب مصر.. حسام حسن يراقب 8 لاعبين من مزدوجي الجنسية

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026

أليو ديانج

فالنسيا يشترط موافقة الأهلي قبل التقدم بعرض لضم أليو ديانج

القومى للاتصالات

12 ظهرًا 21 يناير 2026.. تحديث جديد بخصوص اصطحاب محمول من الخارج

وزير التربية والتعليم

توضيح عاجل من التعليم بشأن النصاب القانوني للمعلمين وسد العجز بالمدارس الفنية

ترشيحاتنا

مصطفي شوبير

إيوبي نجم نيجيريا يكشف تفاصيل حوار مع مصطفى شوبير

دونجا

أحمد حسن: فرص لحاق عبدالله السعيد ودونجا بمباراة المصري في الكونفدرالية ليست كبيرة

ديانج

تقرير إسباني: نادي فالنسيا مهتم بالتعاقد مع أليو ديانج

بالصور

طريقة عمل فيليه السمك المقلي والمشوي في المنزل

طريقة عمل فيليه السمك في المنزل
طريقة عمل فيليه السمك في المنزل
طريقة عمل فيليه السمك في المنزل

احذريها.. 9 مشروبات تفسد العلاقة الحميمية دون أن تشعري

احذريها قبل اللحظة الحميمة… 9 مشروبات تُفسد العلاقة الحميمية دون أن تشعري!
احذريها قبل اللحظة الحميمة… 9 مشروبات تُفسد العلاقة الحميمية دون أن تشعري!
احذريها قبل اللحظة الحميمة… 9 مشروبات تُفسد العلاقة الحميمية دون أن تشعري!

طريقة عمل كفتة الأرز والبطاطس في البيت

طريقة عمل كفتة الأرز والبطاطس في البيت
طريقة عمل كفتة الأرز والبطاطس في البيت
طريقة عمل كفتة الأرز والبطاطس في البيت

طبيب يفجر مفاجأة عن مشروب قبل العلاقة الحميمية.. هذا ما يحدثه للجسم؟

دراسة تفجّر المفاجأة.. مشروب قبل العلاقة الحميمية يضاعف الطاقة…ماذا يحدث للجسم؟
دراسة تفجّر المفاجأة.. مشروب قبل العلاقة الحميمية يضاعف الطاقة…ماذا يحدث للجسم؟
دراسة تفجّر المفاجأة.. مشروب قبل العلاقة الحميمية يضاعف الطاقة…ماذا يحدث للجسم؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: قناوي في باب الحديد تشريح لقطة… لقلب يتعثر في الزحام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البوح

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية (4) حين تتحول الوقائع إلى سلاح ناعم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: في سوق الحكايات والروايات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الباقيات الصالحات!

المزيد