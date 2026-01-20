للذاكرة والأعصاب والبشرة.. تعرف على أهم فوائد الزعفران

لا يكتفي الزعفران بكونه أغلى أنواع التوابل في العالم، بل إنه يتصدر اليوم المشهد العلمي كواحد من أقوى المكونات الطبيعية لدعم صحة الدماغ ومكافحة الشيخوخة، فبين برديات قدماء المصريين ومختبرات القرن الحادي والعشرين، يثبت هذا "الذهب الأحمر" أن قيمته تتجاوز نكهته الفريدة لتصل إلى جوهر الصحة البشرية.

حينما كان الزعفران أغلى من الذهب

وفقًا لموقع "readersdigest، لطالما كان الزعفران رمزاً للثراء والسلطة؛ ففي إنجلترا، كان سعر الجرام الواحد منه يعادل ثلاثة أضعاف سعر جرام الذهب. هذا التاريخ العريق لم يكن وليد الصدفة، بل جاء نتيجة استخدامات مذهلة عبر العصور، وذلك كالتالي:

سر جمال كليوباترا: سجلت البرديات المصرية أن الملكة كليوباترا كانت تستحم في مياه معطرة بالزعفران لتمنح بشرتها بريقاً ذهبياً أخاذاً.

بديل الذهب: في العصور الوسطى، استخدمه الرهبان كبديل لأوراق الذهب لتزيين المخطوطات، بينما اعتمدت عليه نساء عصر النهضة في إيطاليا لصبغ شعرهن بألوان فريدة.

أدوات الزينة: دخل الزعفران قديماً في صناعة أحمر الشفاه، تلوين الأظافر، وصبغ الملابس الفاخرة للأثرياء.

ثورة علمية: المعادلة الكيميائية للنجاح

في دراسة حديثة نشرها موقع (لينتا.رو)، كشف الباحثون عن قدرات مذهلة لمستخلص الزعفران المعياري (الذي يحتوي على مركبي السافرنال والكروسين) في دعم الوظائف الحيوية للمسنين. وأثبتت التجارب أن هذا المستخلص يترك تأثيرات حيوية تختلف باختلاف حجم الجرعة:

الجرعات المرتفعة (حماية عصبية): ساهمت بفعالية في تقليص حدة القلق، وعززت من قدرة الدماغ على معالجة المعلومات الجديدة، مما يعد مؤشراً على تحسن الذاكرة عبر إعادة هيكلة "الجزيئات الإشارية" المرتبطة بالمرونة العصبية.

الجرعات المنخفضة (ضبط التمثيل الغذائي): أظهرت قدرة على حماية الجسم من فقدان الوزن غير الصحي المرتبط بالعمر، من خلال تحفيز الجينات التي تنظم حرق الدهون في الكبد.

أمل لمرضى باركنسون: أكدت الدراسة قدرته على العمل كمضاد طبيعي للالتهابات، مما يحسن جودة الحياة والمزاج للمصابين بمرض باركنسون.

إكسير الصحة والجمال: أكثر من مجرد "توابل"

لم تقتصر فائدة تلك الزهرة الأرجوانية الخريفية على المختبرات، بل امتدت لتشمل فوائد صحية وجمالية ملموسة: