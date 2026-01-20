لإجازة نصف العام.. "سكك حديد مصر" تطلق 4 قطارات جديدة| إليك المواعيد

في استجابة سريعة لمتطلبات الموسم السياحي الشتوي، أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن حزمة من الإجراءات التشغيلية الجديدة، تضمنت دفع 4 قطارات إضافية على خط (القاهرة / أسوان والعكس). وتهدف هذه الخطوة إلى استيعاب الأعداد المتزايدة من المسافرين وتنشيط السياحة الداخلية بمدن الصعيد بالتزامن مع إجازة نصف العام الدراسي.

استراتيجية الهيئة لدعم السياحة والطلاب

أكدت الهيئة أن هذا القرار يأتي في ظل التحديث الشامل لقطاع الوحدات المتحركة، وتلبيةً لرغبات الشركات السياحية وطلاب الجامعات. وتبدأ الرحلات الإضافية اعتباراً من الخميس 22 يناير 2026، لتوفير تجربة سفر آمنة ومريحة تليق بجمهور الركاب وتدعم خطة الدولة في تنمية الحركة السياحية بمدن الأقصر وأسوان.

خدمات "تالجو" الفاخرة للوجه القبلي

لأول مرة في مواسم الذروة، تم تعزيز الخط بقطارات "تالجو" الإسبانية بنظام (يوم بعد يوم) وفق المواعيد التالية:

قطار 2040 (القاهرة - أسوان): يتحرك الساعة 18:30 (6:30 مساءً) ليصل في تمام 06:30 صباحاً، وذلك في الفترة من 22 يناير حتى 15 فبراير.

يتحرك الساعة 18:30 (6:30 مساءً) ليصل في تمام 06:30 صباحاً، وذلك في الفترة من 22 يناير حتى 15 فبراير. قطار 2041 (أسوان - القاهرة): يبدأ رحلته الساعة 19:20 (7:20 مساءً) ليصل القاهرة الساعة 07:15 صباحاً، وذلك من 23 يناير حتى 16 فبراير.

تكثيف الرحلات المكيفة لاستيعاب الكثافة

وإلى جانب الخدمة الفاخرة، تم تخصيص قطارات مكيفة إضافية تعمل يومياً لضمان توفر المقاعد لجميع الفئات:

قطار 1938 (القاهرة - أسوان): قيام الساعة 22:50 وصيفاً، وصول الساعة 10:25 صباحاً.

قيام الساعة 22:50 وصيفاً، وصول الساعة 10:25 صباحاً. قطار 1939 (أسوان - القاهرة): قيام الساعة 21:30 مساءً، وصول الساعة 09:20 صباحاً.

التزام بالخدمة والجودة

اختتمت الهيئة بيانها بالتأكيد على أنها تسعى دائمًا لتطوير الخدمات المقدمة، مشيرة إلى أن هذه القطارات الإضافية تعمل جنبًا إلى جنب مع الرحلات المجدولة يوميًا، مع تشديد الرقابة على جودة الخدمة داخل العربات لضمان راحة الركاب طوال مدة الرحلة التي تمتد لأكثر من 12 ساعة.