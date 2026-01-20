قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مش هديلك فلوس تاني.. حبس شاب طعن شقيقته وأشعل النار في شقتها بالهرم
ذكرى ميلاد الصوت الباكي.. قصة حياة الشيخ المنشاوي.. والحاقد الذي حاول قتله بالسم
60 حافلة جاهزة.. تخفيض تذكرة أتوبيسات معرض الكتاب لـ10 جنيهات
الوعود لم تُنفذ وطلاب الثانوية يُعاقبون.. تحرك عاجل في البرلمان بسبب البكالوريا
ترامب يكشف عن تهديد بريطاني خطير يهدد الوجود الأمريكي في دولة أفريقية
تداول إجابات امتحانات الشهادة الإعدادية بتليجرام بعد دقائق من بدء اللجان
الصين: تلقينا دعوة من ترامب للمشاركة في مجلس السلام بغزة
استعدادات لتشييع جثمان والدة رضا البحراوي بطنطا
حقيقة زيادة أسعار تذاكر الأوتوبيسات مع إطلاق الدفع الإلكتروني
بـ 50 جنيه فقط.. مفاجأة سارة للمواطنين بشأن أسعار السمك
جروبات الغش تنشر امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 بتليجرام.. وتؤكد: جاري الحل
6499 فرصة عمل في القطاع الخاص.. ووظائف لذوي الهمم
لإجازة نصف العام.. "سكك حديد مصر" تطلق 4 قطارات جديدة| إليك المواعيد

لإجازة نصف العام.. "سكك حديد مصر" تطلق 4 قطارات جديدة| إليك المواعيد
ولاء خنيزي

في استجابة سريعة لمتطلبات الموسم السياحي الشتوي، أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن حزمة من الإجراءات التشغيلية الجديدة، تضمنت دفع 4 قطارات إضافية على خط (القاهرة / أسوان والعكس). وتهدف هذه الخطوة إلى استيعاب الأعداد المتزايدة من المسافرين وتنشيط السياحة الداخلية بمدن الصعيد بالتزامن مع إجازة نصف العام الدراسي.

استراتيجية الهيئة لدعم السياحة والطلاب

أكدت الهيئة أن هذا القرار يأتي في ظل التحديث الشامل لقطاع الوحدات المتحركة، وتلبيةً لرغبات الشركات السياحية وطلاب الجامعات. وتبدأ الرحلات الإضافية اعتباراً من الخميس 22 يناير 2026، لتوفير تجربة سفر آمنة ومريحة تليق بجمهور الركاب وتدعم خطة الدولة في تنمية الحركة السياحية بمدن الأقصر وأسوان.

خدمات "تالجو" الفاخرة للوجه القبلي

لأول مرة في مواسم الذروة، تم تعزيز الخط بقطارات "تالجو" الإسبانية بنظام (يوم بعد يوم) وفق المواعيد التالية:

  • قطار 2040 (القاهرة - أسوان): يتحرك الساعة 18:30 (6:30 مساءً) ليصل في تمام 06:30 صباحاً، وذلك في الفترة من 22 يناير حتى 15 فبراير.
  • قطار 2041 (أسوان - القاهرة): يبدأ رحلته الساعة 19:20 (7:20 مساءً) ليصل القاهرة الساعة 07:15 صباحاً، وذلك من 23 يناير حتى 16 فبراير.

تكثيف الرحلات المكيفة لاستيعاب الكثافة

وإلى جانب الخدمة الفاخرة، تم تخصيص قطارات مكيفة إضافية تعمل يومياً لضمان توفر المقاعد لجميع الفئات:

  • قطار 1938 (القاهرة - أسوان): قيام الساعة 22:50 وصيفاً، وصول الساعة 10:25 صباحاً.
  • قطار 1939 (أسوان - القاهرة): قيام الساعة 21:30 مساءً، وصول الساعة 09:20 صباحاً.

التزام بالخدمة والجودة

اختتمت الهيئة بيانها بالتأكيد على أنها تسعى دائمًا لتطوير الخدمات المقدمة، مشيرة إلى أن هذه القطارات الإضافية تعمل جنبًا إلى جنب مع الرحلات المجدولة يوميًا، مع تشديد الرقابة على جودة الخدمة داخل العربات لضمان راحة الركاب طوال مدة الرحلة التي تمتد لأكثر من 12 ساعة.

