عمر مرموش بين مفترق الطرق الأوروبية.. إيه الحكاية؟

يدخل اللاعب المصري عمر مرموش مرحلة مفصلية مع انطلاق سوق الانتقالات الشتوية، بعدما تحوّل اسمه إلى أحد أبرز الملفات المطروحة داخل أروقة الأندية الأوروبية، في ظل الغموض الذي يحيط بمستقبله مع مانشستر سيتي وابتعاده عن الحسابات الفنية للمدرب الإسباني بيب جوارديولا خلال الموسم الجاري.

شبح الدكة ومفاوضات الإعارة

يعاني مرموش من شبح الجلوس على مقاعد البدلاء، وهو ما دفع عدة أندية إلى التحرك لضمه، حيث كشف موقع «أفريكا سوكر» عن اهتمام نادي جالاتا سراي التركي بالحصول على خدمات اللاعب على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، في خطوة يقودها وكيل أعماله جورج جاردي، بهدف إعادة اللاعب إلى دائرة المشاركات المنتظمة ومنحه فرصة استعادة بريقه الفني.

توتنهام يدخل السباق

في السياق ذاته، أشارت تقارير إعلامية إنجليزية إلى أن نادي توتنهام هوتسبير يدرس التحرك مجددًا للتعاقد مع مرموش خلال فترة الانتقالات الشتوية، لتعويض النقص الهجومي الناتج عن إصابة المهاجم البرازيلي ريتشارليسون، الذي سيغيب عن الملاعب لمدة شهرين بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية.

رؤية فنية وفرصة جديدة

ذكر موقع “TeamTalk” أن توتنهام يرى في عمر مرموش خيارًا مناسبًا لتعزيز الخط الأمامي، خاصة في ظل انفتاح اللاعب على فكرة الرحيل المؤقت عن مانشستر سيتي بحثًا عن دور أكبر ومشاركات أكثر انتظامًا، وسط المنافسة القوية داخل كتيبة جوارديولا.

أرقام تؤكد القيمة الهجومية

يمتلك مرموش سجلًا تهديفيًا مميزًا، إذ سجل 76 هدفًا في 251 مباراة خلال مسيرته الاحترافية، ما يجعله حلًا جذابًا لمشكلة العمق الهجومي لدى النادي اللندني، لا سيما مع محدودية مشاركاته هذا الموسم بقميص مانشستر سيتي.

سيناريوهات متعددة في يناير

يعيش عمر مرموش حالة من الترقب بشأن مستقبله، حيث تقف مسيرته أمام ثلاثة سيناريوهات رئيسية، أولها الاستمرار مع مانشستر سيتي ومحاولة فرض نفسه رغم صعوبة المهمة وتعدد الخيارات الهجومية، أما السيناريو الثاني فيتمثل في خوض تجربة إعارة مع جالاتا سراي أو أحد ناديي توتنهام وأستون فيلا، بما يضمن له دقائق لعب أكبر وفرصة لاستعادة الثقة والجاهزية، بينما يرتبط السيناريو الثالث بانتظار عروض أوروبية أخرى قد تمنحه دورًا فنيًا أوضح سواء عبر الإعارة أو الانتقال بشروط مختلفة.

مشاركات محدودة وطموح أكبر

رغم مشاركته في 15 مباراة بجميع المسابقات هذا الموسم، لم يبدأ مرموش أساسيًا سوى في مباراتين فقط بالدوري الإنجليزي الممتاز، مسجلًا هدفًا واحدًا، وهي أرقام لا تعكس إمكاناته الحقيقية، خاصة بعد تألقه اللافت مع آينتراخت فرانكفورت قبل انتقاله إلى مانشستر سيتي.

أرقام ترانسفير ماركت تكشف الحاجة للتغيير

بحسب بيانات موقع «ترانسفير ماركت»، خاض عمر مرموش 389 دقيقة فقط هذا الموسم، سجل خلالها هدفًا واحدًا وصنع هدفًا آخر، ما يعكس حاجته الملحة إلى خطوة جديدة تعيد إطلاق مسيرته وتمنحه مساحة أوسع للتألق في النصف الثاني من الموسم.