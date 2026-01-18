قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دراسة: تناول هذا الغذاء المفاجئ مبكرًا للرضع يقلل من الحساسية بنسبة 38٪
ولاء خنيزي

أظهرت دراسة حديثة أجراها باحثون في مستشفى الأطفال بفيلادلفيا، الولايات المتحدة أن إدخال الفول السوداني في غذاء الرضع مبكرًا يقلل من تشخيصات حساسية الفول السوداني بنسبة 27٪، ويخفض معدلات الحساسية الغذائية بشكل عام بنسبة 38٪.

التغيير في التوصيات الغذائية للأطفال

لطالما نصحت التوجيهات السابقة الآباء بتجنب الفول السوداني خلال السنوات الأولى من حياة الطفل خوفًا من ردود الفعل التحسسية، لكن الأبحاث الحديثة أكدت أن الإدخال المبكر للفول السوداني خلال الرضاعة قد يكون وسيلة فعّالة لتقليل احتمالات الإصابة بالحساسية الغذائية.

كما أظهرت الدراسة أن البيض أصبح أكثر مسببات الحساسية شيوعًا بين الأطفال، إلى جانب الحليب والقمح والفول السوداني.

المنهجية العلمية وراء النتائج

نُشرت نتائج البحث في مجلة طب الأطفال التابعة للأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال، وركزت على عامين من المتابعة بعد إصدار إرشادات المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية التي أوصت بالإدخال المبكر للفول السوداني.

وتستند هذه التوصيات إلى دراسة 2015 المعروفة باسم LEAP، والتي بينت أن رضع الأكزيما الشديدة أو حساسية البيض الذين تعرضوا للفول السوداني بين 4 و11 شهرًا انخفضت لديهم احتمالات الإصابة بالحساسية بنسبة 81٪.

وفي عام 2021، تم تحديث التوصيات لتشمل إدخال مسببات الحساسية الرئيسية مثل الفول السوداني والبيض للأطفال من عمر 4 إلى 6 أشهر، حتى لأولئك الذين لا يملكون تاريخًا سابقًا من الحساسية.

تداعيات النتائج على الصحة العامة

أكد مؤلفو الدراسة أن النتائج تدعم جهود التوعية والتثقيف حول إدخال الطعام المبكر للرضع، معتبرين أن الالتزام بالإرشادات ونشرها يمكن أن يقلل بشكل كبير من حساسية الطعام لدى الأطفال.

مع ذلك، أقر الباحثون أن الدراسة اقتصرت على بيانات حتى أوائل عام 2019، ولم تشمل التوصيات المحدثة لعام 2021 حول إدخال مسببات الحساسية المتعددة بغض النظر عن المخاطر الفردية.

تحذير من خطورة حساسية الفول السوداني

حذر خبراء الصحة من أن حساسية الفول السوداني قد تؤدي إلى ردود فعل تهدد حياة الطفل، تشمل صعوبة التنفس، تورم الحلق، وانخفاض ضغط الدم الحاد، مما يتطلب العلاج الفوري باستخدام الإبينفرين، وهو دواء منقذ للحياة، بحسب موقع مايو كلينك.

تضخم البروستاتا الحميد .. الاعراض و بعض الخطوات التى تخفف الألم
اسماء جلال تثير الجدل بجمالها في Joy Awards
وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج
صحة الشرقية
