قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد التشغيل التجريبي.. محافظ القليوبية: تفعيل باقي أقسام مستشفى طوخ المركزي خلال شهر
خال سارة فتاة التجويع في قنا : والدها حبسها وعذبها 4 شهور .. خاص
وفاة طالب إعدادية صعقا في حادث مأساوي بالإسماعيلية
مسؤولون أمريكيون: خيار الضربة العسكرية ضد إيران لا يزال مطروحا
المتسابقان أشرف سيف ومحمد وفيق يتأهلان للجولة المقبلة من دولة التلاوة
صحاك الشوق لفضل شاكر .. الأفضل في Joy Awards
الغندور يكشف تفاصيل اتفاق الأهلي وبتروجيت على انتقال هادي رياض
علماء صينيون يستخدمون الملح بدلا من الكهرباء في الصناعة.. ما السر؟
هل يجوز صيام شهر شعبان كاملا أو أغلب أيامه؟ الإفتاء تجيب
بيان ناري من الكاف ردًا على الاتحاد السنغالي بشأن نهائي أمم إفريقيا
دينية النواب: رسالة ترامب للرئيس السيسي تؤكد ضرورة حماية مياه النيل
عبد الحكيم ناصر: لم يتوقف العمل بالسد العالي يومًا حتى بعد هزيمة 67
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

علماء صينيون يستخدمون الملح بدلا من الكهرباء في الصناعة.. ما السر؟

الملح
الملح
أحمد أيمن

توصل فريق من العلماء في الصين إلى تقنية مبتكرة تعتمد على “الملح” لتقليل الاعتماد على الكهرباء في إحدى العمليات الصناعية الأساسية، في ما يعد خطوة مهمة نحو صناعة أكثر كفاءة واستدامة. 

يركز هذا المشروع العلمي على إنتاج عنصر الكلور، وهو مادة أساسية في العديد من الصناعات مثل تنقية المياه وتصنيع البلاستيك والأدوية، والتي تُنتج عادة عبر عملية تحليل كهربائي مكلفة وتستهلك كميات ضخمة من الطاقة. 

العلاقة بين الملح والكهرباء

ينتمي الباحثون إلى معهد تشينغداو لتكنولوجيا الطاقة الحيوية والعمليات الحيوية، وقد نشروا نتائج دراستهم في دورية “Nature Communications”، حيث قدموا نظامًا جديدًا يستفيد من الطاقة المخزنة في المحاليل الملحية الغنية بأيونات الكلوريد لاستخراج الطاقة اللازمة للتفاعلات الكهروكيميائية، بدل الاعتماد على الكهرباء من مصادر خارجية. 

الفكرة الأساسية وراء هذا الابتكار ترتكز على الطاقة الأسموزية الناجمة عن اختلاف تركيز الأملاح بين محلولين، وهي ظاهرة فيزيائية يمكن الاستفادة منها لتوليد تيار كهربائي طبيعي. 

في النظام المقترح، تمر محاليل حمضية غنية بالكلوريد من مخلفات صناعية أو مياه مالحة عبر غشاء ذكي يسمح بمرور البروتونات فقط، مما يؤدي إلى تكوّن تيار كهروكيميائي ذاتي نتيجة التحول الطبيعي للإلكترونات عبر دائرة خارجية دون حاجة لمصدر كهرباء خارجي. 

فوائد الاعتماد على الملح

هذا التيار المتولد يمكّن النظام من تفكيك أيونات الكلوريد لإنتاج غازي الكلور والهيدروجين، في غرف منفصلة يمكن تجميعهما واستخدامهما في تطبيقات صناعية متعددة. 

وقد أثبت النظام فعاليته في الاختبارات الأولية، حيث أنتج حوالي 150 لترًا من غازي الكلور والهيدروجين لكل متر مربع في الساعة، وعمل بثبات لمدة سبعة أيام متواصلة، كما نجح في استخدام مياه تحلية الصرف ومياه البحر بكفاءة متفاوتة، مما يدل على إمكانات التطبيق العملي على نطاق واسع.

تتجاوز أهمية هذا الابتكار كونه مجرد بديل لتقليل استهلاك الكهرباء، إذ يمثل نموذجًا للاستفادة من النفايات الصناعية نفسها كمصدر للطاقة، مما يعزز من الاستدامة البيئية ويحد من انبعاثات الكربون المرتبطة بعمليات التحليل الكهربائي التقليدية. 

كما أن التقنية تتوافق مع البنى التحتية الصناعية الحالية، مما يزيد من فرص دمجها في خطوط الإنتاج القائمة دون الحاجة إلى تغييرات جذرية في المصانع. 

يشير الباحثون إلى أن المبدأ نفسه يمكن تطبيقه على إنتاج مواد كيميائية أخرى مثل الأمونيا، ما يفتح الباب أمام تحولات مهمة في الصناعات الكيميائية العالمية نحو أنظمة أقل طاقة وأكثر صداقة للبيئة. 

الصين اكتشاف الصين اعتماد الملح بدلا من الكهرباء العلاقة بين الملح والكهرباء الكلور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف

خلال أيام.. الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف

مصر ونيجيريا

قناة مجانية على النايل سات لمشاهدة مباراة مصر ونيجيريا بث مباشر.. نزل التردد

سعر الذهب

400 جنيه| تراجع سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

الحرارة تهبط 10 درجات دفعة واحدة.. تحذير من تقلبات جوية غدًا بين الليل والنهار

الحرارة تهبط 10 درجات دفعة واحدة.. تحذير من تقلبات جوية غدًا بين الليل والنهار

حسام حسن

دعوى قضائية تطالب بإقالة حسام حسن وجهازه المعاون ووزير الرياضة

صورة أرشيفية

تسرب غاز ينهي حياة 5 أشقاء في بنها.. شهود عيان: سفر والدة الضحايا لم يكن دائما

المتهم

رفضوا يدخل عكس.. سائق توك توك يشعل النار داخل محطة وقود بالقاهرة

منتخب مصر

ببلاش ... القنوات الناقلة المفتوحة لإذاعة مباراة منتخب مصر ونيجيريا

ترشيحاتنا

سد النهضة

لماذا عادت واشنطن للوساطة في ملف سد النهضة الآن؟.. عبد المنعم السعيد يفسر المشهد

غزة

متحدث اللجنة المصرية في غزة ينقل حجم معاناة أهالي القطاع

عمرو محمود ياسين

عمرو ياسين: حسام حسن قدم أقصى ما لديه مع المنتخب.. وأؤيد استمراره حتى كأس العالم

بالصور

رمضان 2026 .. طرح بوسترات مسلسل وننسى اللى كان

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز

بعد طرحها بالمنوفية.. سعر ومواصفات سيارة الشيخ الشعراوي ‏

سيارة الشيخ الشعراوى ‏
سيارة الشيخ الشعراوى ‏
سيارة الشيخ الشعراوى ‏

أقل من 900 ألف جنيه .. أبرز 5 سيارات سيدان زيرو

سيارات سيدان
سيارات سيدان
سيارات سيدان

حميد الشاعري يشعل كايرو جاز بحفل «Sold Out»… مفاجآت غنائية | صور

حميد الشاعري
حميد الشاعري
حميد الشاعري

فيديو

ايمان عبد اللطيف

تفاصيل مأساوية.. كيف أنهى تسريب الغاز حياة 5 أشقاء؟

ايمان عبد اللطيف

حرام شرعا.. الإفتاء تُحذر من تريند الشاي المغلي

حسام حسن

أنت غير محترم .. تصــ.ادم حاد بين حسام حسن وتوأمه مع الصحافة المغربية

ترامب

كامل الدسم.. سر زجاجة حليب على مكتب ترامب!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

المزيد