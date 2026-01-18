قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قرار عاجل من المحكمة في دعوى إقالة حسام حسن وجهازه المعاون
مشروع الربط الكهربائي وملفات إقليمية.. تفاصيل مباحثات وزيري خارجية مصر واليونان بالقاهرة
زيارة مفاجئة تكشف شبكة اتجار بالبشر داخل دار أيتام.. واعترافات صادمة| القصة الكاملة
الرئيس السيسي يتابع الموقف التنفيذي لتطوير ترسانة جنوب البحر الأحمر
رئيس هيئة الرعاية الصحية: مبادرات موسّعة للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والأورام
ارتفاع أسعار الذهب 325 جنيهًا منذ بداية العام في السوق المحلية
برلمانية: إطلاق بوابة إفريقيا الدوائية خطوة لدعم الاقتصاد الوطني
الرئيس السيسي يتابع مؤشرات تعافي قناة السويس.. وعودة تدريجية لسفن الحاويات العملاقة
قبل ليلة الختام.. نيجيريا الأكثر وقوفا على منصات التتويج.. ومصر تواصل العناد مع ركلات الترجيح وتتساوى مع أفيال كوت ديفوار
مع اقتراب رمضان 2026.. تعرف على أسعار الياميش في الأسواق
حتى لا يرحل .. ممدوح عباس يتدخل لحل أزمة بنتايج مع الزمالك
ياسمين فؤاد تفوز بجائزة نوبل للاستدامة لعام 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

زيارة مفاجئة تكشف شبكة اتجار بالبشر داخل دار أيتام.. واعترافات صادمة| القصة الكاملة

زيارة مفاجئة تكشف شبكة اتجار بالبشر داخل دار أيتام.. واعترافات صادمة| القصة الكاملة
زيارة مفاجئة تكشف شبكة اتجار بالبشر داخل دار أيتام.. واعترافات صادمة| القصة الكاملة
ولاء خنيزي

كشفت زيارة رقابية مفاجئة نفذتها وزارة التضامن الاجتماعي عن قضية اتجار بالبشر داخل إحدى دور الأيتام، في واقعة صادمة أعادت إلى الواجهة ملف الرقابة على مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وحدود الأمان المفترض توفيره للأطفال الأيتام.

حيث أمرت جهات التحقيق المختصة، بحبس رجل أعمال ومدير دار أيتام 4 أيام، لاتهامهما بالاشتراك في جريمة إتجار بالبشر في مصر الجديدة.

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي، في بيان رسمي، أن الواقعة جرى اكتشافها خلال جولة تفتيش مفاجئة نفذتها لجان الضبطية القضائية التابعة للوزارة، ضمن خطة رقابية موسعة تستهدف متابعة أوضاع دور الرعاية على مستوى الجمهورية، والتأكد من التزامها بالقوانين واللوائح المنظمة لحماية الأطفال.

رصد مخالفات جسيمة خلال التفتيش

أوضحت الوزارة أن فرق التدخل السريع، المنتشرة بالمحافظات المختلفة، تقوم بزيارات دورية ومفاجئة لرصد أي تقصير أو تجاوزات داخل دور الرعاية، والتعامل الفوري معها بما يضمن توفير بيئة آمنة وداعمة للأطفال. وخلال إحدى هذه الزيارات، تم رصد مخالفات جسيمة داخل دار الأيتام محل الواقعة.

وتبين أن مدير الدار قام بتسليم أربعة أطفال لأحد الأشخاص بزعم كفالتهم منزليًا، دون الحصول على موافقات قانونية أو الرجوع إلى الجهة المختصة، في مخالفة صريحة لكافة القوانين واللوائح المنظمة لنظام الكفالة ورعاية الأطفال.

شبهة اتجار بالبشر مكتملة الأركان

أكدت وزارة التضامن أن هذه التصرفات عرّضت الأطفال لخطر الإساءة والاستغلال، وتشكل شبهة جريمة اتجار بالبشر مكتملة الأركان، وفقًا لأحكام القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، والذي يُجرّم تسليم الأطفال أو نقلهم أو استغلالهم خارج الأطر القانونية، مع تشديد العقوبة حال كون المجني عليهم من الأطفال أو من الفئات الأولى بالرعاية.

وعلى الفور، وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي بتحرك مأموري الضبط القضائي لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث جرى جمع الاستدلالات، وتحرير محضر رسمي بقسم شرطة مصر الجديدة، وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة المختصة.

تورط رجل أعمال واعترافات صادمة

كشفت تحقيقات النيابة العامة، عن تورط رجل أعمال شهير بالاشتراك مع مدير دار الأيتام في استغلال عدد من نزلاء الدار جنسيًا، بعد التحايل على القانون وإبرام عقود كفالة صورية.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم كان يتردد بصفة مستمرة على دار الأيتام، ويقدم أموالًا وهدايا للنزلاء وإدارة الدار بدعوى التبرع والتكفل بالإنفاق عليهم، مستغلًا هذا الغطاء الإنساني لاختيار ضحاياه بعيدًا عن أعين الرقابة.

وبناءً على ذلك، تقدم رجل الأعمال بطلب رسمي للتكفل بأربعة نزلاء، على أن يقيموا معه بدعوى الرعاية والإنفاق، وهو ما وافق عليه مدير الدار بالمخالفة للقانون، لتبدأ مرحلة أخطر بخروج الأطفال من الدار وانتقالهم للإقامة داخل شقة المتهم بمنطقة مصر الجديدة.

من وعود الرعاية إلى التهديد والاستغلال

أدلى الضحايا الأربعة باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق، أكدوا خلالها أنهم أقاموا داخل شقة المتهم لأكثر من خمسة أشهر، تعرضوا خلالها لاعتداءات جنسية متكررة، مستغلًا احتياجهم الكامل للإنفاق على التعليم والمعيشة.

وأشار الضحايا إلى أن المتهم كان يهددهم بقطع المصروفات الدراسية، وحرمانهم من الملابس والمأوى، بل وطردهم من الشقة حال إفشاء ما يتعرضون له، ما دفعهم للصمت خوفًا من العودة إلى الشارع.

تحرك قضائي ورسالة حاسمة

أمام خطورة الوقائع، تحركت النيابة العامة فور تلقي البلاغ من أحد الضحايا، وأصدرت قرارات بضبط وإحضار المتهمين، وقررت حبس رجل الأعمال ومدير دار الأيتام أربعة أيام على ذمة التحقيق، مع استمرار فحص وجود ضحايا آخرين محتملين.

وشددت وزارة التضامن الاجتماعي على أنها لن تتهاون مع أي تجاوز داخل دور الرعاية، مؤكدة اتخاذ إجراءات إدارية صارمة بالتوازي مع التحقيقات القضائية، شملت إحالة جميع الموظفين المسؤولين عن متابعة الدار للتحقيق، تمهيدًا لتوقيع أقصى العقوبات القانونية حال ثبوت أي مسؤولية أو إهمال.

وأكدت الوزارة أن حماية الأطفال مسؤولية لا تقبل التهاون، وأن الدولة مستمرة في تشديد الرقابة على مؤسسات الرعاية لضمان عدم تكرار مثل هذه الجرائم التي تهدد أبسط حقوق الأطفال في الأمان والحياة الكريمة.

دار أيتام دار أيتام مصر الجديدة مصر الجديدة وزارة التضامن الاجتماعي قضية اتجار بالبشر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي

3 أيام راحة.. قرار حكومي مرتقب بشأن إجازة 25 يناير

موعد إجازة 25 يناير 2026 وعيد الشرطة للقطاعين العام والخاص

موعد إجازة 25 يناير 2026 وعيد الشرطة للقطاعين العام والخاص

الطفل مالك الضحية

عايزة حق ابني.. والدة طالب الإعدادي بالبحيرة تستغيث بعد 50 غرزة لـ ابنها من صديقه | خاص

محمد رمضان

مكلفوش نفسهم يعتذروا.. محمد رمضان يكشف سر استبعاده من الغناء في نهائي كأس الأمم الإفريقية

وزارة التضامن الإجتماعي

رجل أعمال يعتدي على أيتام بمصر الجديدة.. مدير الرعاية المؤسسية بوزارة التضامن يروي التفاصيل

الزمالك

الزمالك يضع شرطًا للتخلي عن لاعبيه في يناير .. تعرّف عليه

مصطفي محمد

ناقد رياضي يكشف مفاجأة بشأن أرقام مصطفي محمد .. تفاصيل

الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، أن "ولاية شمال شرق الصومال تُدار على أسس المصالحة

الرئيس الصومالي يعلن رسميًا «ولاية شمال شرق الصومال» جزء من الجمهورية

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية لمجلس الدولة

المحكمة تقرر عودة سيدة لعملها بجنوب سيناء بعد فصلها تعسفًا لمدة عاميين

النائب العام

النيابة العامة تُجري تفتيشًا لمركز شرطة بدر

صورة أرشيفية

مصادرة 943 عبوة عصائر ومقرمشات منتهية الصلاحية في حملة تموينية بالغربية

بالصور

الأنوثة والجرأة في فستان أحمر.. آية سماحة تتألق بحفل joy awards | شاهد

فستان ملفت ..اية سماحة تثير الجدل فى حفل joy awards
فستان ملفت ..اية سماحة تثير الجدل فى حفل joy awards
فستان ملفت ..اية سماحة تثير الجدل فى حفل joy awards

مين الأجمل؟ .. نجمات تألقن بالأحمر في joy awards

نجمات بالاحمر
نجمات بالاحمر
نجمات بالاحمر

بعد شائعات طلاقهما.. دنيا سمير غانم رفقة زوجها في حفل جوي أووردز

بعد شائعات طلاقهمم..دنيا سمير غانم رفقة رامى رضوان فى حفل جوي أووردز
بعد شائعات طلاقهمم..دنيا سمير غانم رفقة رامى رضوان فى حفل جوي أووردز
بعد شائعات طلاقهمم..دنيا سمير غانم رفقة رامى رضوان فى حفل جوي أووردز

التفاصيل الكاملة لحفل JOY AWARDS وقائمة الجوائز

تكريم فاروق حسني
تكريم فاروق حسني
تكريم فاروق حسني

فيديو

حسام حبيب

بعد أزمة شيرين عبد الوهاب.. حسام حبيب: أنا مش صعبان عليّا غيرك | فيديوجراف

زوجو زيجز

فتاة من خارج الوسط الفني .. من هي زوجة ويجز؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

زينب عبد الباقي

زينب عبد الباقي تكتب: متون مضيئة إلى عوالم الأحلام

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

المزيد