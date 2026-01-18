أحمد موسى: 25 يناير يوم عيد الشرطة والوعي المصري في مواجهة التحديات

كشف الإعلامي أحمد موسى عن تاريخ الاحتفال بعيد الشرطة، الذي يُصادف يوم 25 يناير، حيث يعود إلى عام 1952 عندما تصدى رجال الشرطة المصرية البواسل للمحتل الإنجليزي، ليصبح هذا اليوم عيدًا سنويًا تكريمًا لتضحياتهم.

درجة عالية من الوعي والانتباه

وأضاف موسى خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد" أن الشعب المصري اليوم يمتلك درجة عالية من الوعي والانتباه، ولن يسمح لأحد بالضحك عليه أو التأثير عليه سواء من الداخل أو الخارج.

وتطرق موسى إلى حديثه عن الصحفي حسام بهجت، حيث أكد أنه قد كتب عنه منذ 20 عامًا ولم يكتب شيئًا صحيحًا طوال حياته، مشيرًا إلى أن الإخوان لا هدف لهم سوى الفوضى؛ مضيفا أن الحفاظ على أمن واستقرار الوطن هو مسؤولية الجميع.

التغيرات الكبيرة

واختتم موسى بالحديث عن التغيرات الكبيرة التي شهدتها مصر في السنوات الأخيرة، مقارنةً بما كانت عليه قبل 15 عامًا، مشيرًا إلى الأمن والاستقرار الذي تعيشه البلاد اليوم، في وقت يعاني فيه كثير من الدول من أزمات وصراعات مستمرة.