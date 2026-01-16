التحركات الأمريكية تضرب الإخوان.. هشام بشير يكشف تأثيرها على التنظيم الإرهابي

كشف الدكتور هشام بشير، أستاذ العلوم السياسية بجامعة بني سويف، عن تأثيرات مهمة للسياسات الأمريكية الأخيرة على جماعة الإخوان في العالم، مؤكدًا أن التحركات الأمريكية المتأخرة رغم أهميتها، كان من المفترض أن تُنفذ منذ فترة طويلة.

التحركات الأمريكية

وأضاف هشام بشير خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج "حقائق وأسرار"، والمذاع على قناة صدى البلد، أن التحركات الأمريكية ستؤثر على الإخوان من الناحية التنظيمية والمالية، موضحًا أن الجماعة فقدت الكثير من قبولها ونفوذها بعد أحداث ما يُسمى بـ"الربيع العربي".

قرارات الولايات المتحدة

وأوضح أن قرارات الولايات المتحدة الأمريكية غالبًا ما تصب أولًا في مصلحتها قبل النظر لمصلحة الآخرين، وهو ما سيؤدي إلى تقييد التمويل وتقليص قدرة الجماعة على الحركة في بعض الدول، رغم استمرار وجودها في أماكن مثل بريطانيا التي ما زالت تستضيف بعض أنشطتها.

دور جماعة الإخوان

وأشار بشير إلى أن دور جماعة الإخوان أصبح محدودًا في معظم دول العالم، وتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة مزيدًا من التقييدات المالية والقيود التنظيمية عليها، مما سيضعف تأثيرها الإقليمي.

تجربة الإسلام السياسي

وأضاف أن تجربة الإسلام السياسي، كما ظهرت في سوريا، أثبتت أنها تجربة سلبية وغير مستدامة، وأن ما كانت تدعو إليه هذه الحركات لم يكن في صالح الدول، بل شكل تهديدًا لأمن واستقرار المنطقة.

