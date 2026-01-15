مختار نوح: حازم صلاح أبو إسماعيل أسوأ من الإخوان والسلفيين

أكد مختار نوح، الكاتب والباحث في شئون الجماعات الإسلامية، أن الصف الإخواني بنسبة 80% تركوا الإخوان، مشيرا إلى أن البعض ممن يتبع نظام الإخوان كان ليس له علاقة بالإخوان، حتى حازم صلاح أبو إسماعيل الذي كان يرى نفسه زعيما وكان يرى في نفسه أنه سيحكم مصر.

وقال مختار نوح، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، إن حازم صلاح أبو إسماعيل هو أسوأ من الإخوان والسلفيين، مؤكدا أنه كان لديه حالة من العظمة، ولا يرى أحد أو أي جهة سوى نفسه، وكان يظن في نفسه أنه قائد.

وتابع الكاتب والباحث في شئون الجماعات الإسلامية، أن المعركة ضد التنظيم الدولي للإخوان كبيرة وتحتاج إلى التكاتف، مشيرا إلى أن الفتنة الزوجية معركة موجهة ضد مصر لانهيار القيم الأسرية.