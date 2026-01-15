مختار نوح: الإخوان كتنظيم انتهى داخليا وخارجيا.. ولكن فكرهم ما زال موجودا

أكد مختار نوح، الكاتب والباحث في شئون الجماعات الإسلامية، أن الإخوان كتنظيم انتهى داخليا وخارجيا، واختلفت حول الأفكار، ولكن فكر الإخوان مازال موجود.

وقال مختار نوح، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أن الإخوان عديمو التريث، مؤكدا أنه ليس لديهم حكمة في اتخاذ القرارات حتى أنه يكون هناك خلافات بينهم عندما يديرون الجمعيات الخيرية في عدد من الدول.

وتابع الكاتب والباحث في شئون الجماعات الإسلامية، أن المعركة ضد التنظيم الدولي للإخوان كبيرة وتحتاج إلى التكاتف، مشيرا إلى أن الفتنة الزوجية معركة موجهة ضد مصر لانهيار القيم الأسرية.