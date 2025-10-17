مختار نوح: المعركة ضد التنظيم الدولي للإخوان كبيرة وتحتاج إلى التكاتف

أكد مختار نوح الكاتب والباحث في شئون الجماعات الاسلامية، أن المعركة ضد التنظيم الدولي للإخوان كبيرة وتحتاج إلى التكاتف، مشيرا إلى أن الفتنة الزوجية معركة موجهة ضد مصر لإنهيار القيم الأسرية.

وقال مختار نوج، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أن أحد اللاعبين المشهورين رفض مصافحة وزير الدفاع، بعد رحيل حكم الاخوان، مؤكدا أن جماعة الاخوان كانت تعمل على إختراق الأندية الجماهيرية ولاعبيها لعمل قاعدة لها

وتابع الكاتب والباحث في شئون الجماعات الاسلامية، أن الفكر السلفي له مخاطر على مصر، مؤكدا انه يجب مواجهته بكل قوة.

