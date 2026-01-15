مختار نوح: جميع مؤلفات جماعة الإخوان الإرهابية مليئة بالعنصرية والتحريف في الدين

أكد مختار نوح، الكاتب والباحث في شئون الجماعات الاسلامية، أن جميع مؤلفات جماعة الإخوان الإرهابية مليئة بالعنصرية والتحريف في الدين.



وقال مختار نوح، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أن جماعة الإخوان نظمت وقفات احتجاجية أمام السفارة المصرية في تل أبيب، في الوقت الذي تجاهلت فيه الجماعة التظاهر أمام سفارات الدول المتورطة في العدوان على غزة، مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وإسرائيل.

إن جماعة الإخوان مارست أدوارًا وصفها بـ الخطيرة والمكشوفة في الخارج، مشيرًا إلى أن وفودًا محسوبة على الجماعة تحركت في الولايات المتحدة وأوروبا بهدف الضغط على الإدارة الأمريكية لقطع المعونة عن مصر.