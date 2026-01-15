مختار نوح: الإخوان خطر على مصر.. وأيديهم ملوثة بدماء اغتيال الشهيد النائب العام هشام بركات

أكد مختار نوح، الكاتب والباحث في شئون الجماعات الاسلامية، أن أفكار الإخوان تعتمد على حرق أعمدة الإنارة والقتل وحرق الكباري، مشيرا إلى أن الإخوان هم خطر على الدولة المصرية، وأنا تأكدت أن كل الجرائم التي تمت لها صلة بالاخوان من قتل النقراشي باشا وحريق حارةاليهود، ومحاولة إغتيال الزعيم جمال عبد الناصر



وقال مختار نوح، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أن يد الإخوان المسلمين ملوثة بدماء اغتيال الشهيد النائب العام هشام بركات، من أولها إلى أخرها، حتى القضايا التي لم تكتشفها الدولة

وتابع الكاتب والباحث في شئون الجماعات الاسلامية، أن فكرة إغتيال النائب العام، التي أنشأها يحيي موسى الذي يعد المخطط والممول لعملية إغتيال النائب العام، مع بعض اللجان النوعية الأخرى.