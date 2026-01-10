يناير وعيد الشرطة هذا الشهر.. جدول الإجازات الرسمية 2026 كاملًا

يحرص عدد كبير من المواطنين، على معرفة موعد إجازة 25 يناير وعيد الشرطة، إضافة إلى جدول الإجازات الرسمية لهذا العام، بعد انتهاء الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، والتي تعد أول إجازة رسمية في هذا العام، إذ يطلع الأفراد على أجندة الإجازات الرسمية 2026 عبر الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية لمعرفة موعد إجازة 25 يناير وعيد الشرطة.

موعد إجازة 25 يناير وعيد الشرطة

أوضح الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية، موعد إجازة 25 يناير وعيد الشرطة، ليوافق يوم الأحد الموافق 25 من شهر يناير الجاري، وذلك بمناسبة حلول مناسبة ذكرى ثورة 25 يناير 2011.

فيما يتم الاحتفال أيضا في هذا اليوم بمناسبة عيد الشرطة، الذي يذكرنا بموقعة الإسماعيلية عام 1952، والتي راح ضحيتها 50 شهيدا بالإضافة إلى 8 من الجرحى.

جدول الإجازات الرسمية 2026

كشف الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية عن جدول الإجازات الرسمية 2026، والتي يحصل عليها الأفراد طوال العام وفقا للقانون رقم 14 لسنة 2025، والتي تكون مدفوعة الأجر، حيث تنص المادة 129 على «للعامل الحق في إجازة بأجر في العطلات والأعياد والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار الوزير المختص، ولصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل بذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر»، وإليكم جدول الإجازات الرسمية 2026 كالتالي:

ـ يوم الأربعاء 7 يناير 2026 ـ عيد الميلاد المجيد.

ـ يوم الأحد 25 يناير 2026- ثورة 25 يناير وعيد الشرطة.

ـ عيد القطر المبارك ـ يوم الجمعة 20 ـ22 مارس 2026.

ـ عيد شم النسيم ـ يوم الاثنين 13 أبريل 2026.

ـ عيد تحرير سيناء 25 أبريل 1982ـ يوم السبت 25 أبريل 2026.

ـ عيد العمال ـ يوم الجمعة 1 مايو 2026.

ـ وقفة عيد الأضحى ـ يوم الثلاثاء 26 مايو 2026.

ـ عيد الأضحى ـ يوم الأربعاء 27 مايو 2026 ـ يوم الجمعة 29 مايو 2026.

ـ رأس السنة الهجرية ـ يوم الأربعاء 17 يونيو 2026.

ـ ثورة 30 يونيو 2026ـ يوم الثلاثاء 30 يونيو 2026.

ـ ثورة 23 يوليو 1952- يوم الخميس 23 يوليو 2026.

ـ المولد النبوي الشريف ـ يوم الأربعاء 26 أغسطس 2026.

ـ عيد القوات المسلحة ـ يوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2026.

الإجازات الرسمية في شهر يناير 2026

بالنسبة إلى الإجازات الرسمية في شهر يناير 2026، فتوجد إجازتين في الشهر الجاري، وهما إجازة عيد الميلاد المجيد، ثورة 25 يناير 2026 وعيد الشرطة.

وحصل الموظفون على إجازة عيد الميلاد المجيد، لذا يتبق لهم إجازة ثورة 25 يناير، إضافة إلى العطلات الأسبوعية «الجمعة والسبت».