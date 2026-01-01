قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نجم السودان.. مواهب صنعت الفارق في كاس الأمم الإفريقية
الجرام يتراجع لأقل من 5000 جنيه.. هبوط كبير في أسعار الذهب اليوم عيار 18
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لرفع الإشغالات وإعادة الانضباط للشارع
«يغيّر كلامه ويدفع بالصفقات الفاشلة».. إسلام صادق يسخر من مواصفات المدير الفني الجديد للزمالك
عمرو دياب ومحمد رمضان وشيرين .. خبيرة أبراج تعلن مفاجأة خلال 2026
دعاء للأبناء في العام الجديد.. ردده يحفظهم الله ويسعدهم
مقر إقامة الأمير وليام والأميرة كيت.. محاولة فاشلة لاقتحام قصر كنسينجتون
ملف الحريف يتعقد.. الأهلي يتعثر فى تجديد عقده والزمالك يتراجع عن ضمه
متى تنتهي مهلة التصالح في مخالفات البناء؟.. الشروط والأوراق
أسرار لم تُكشف من قبل… شادي محمد يفتح الملفات المغلقة في الأهلي
إيران على صفيح ساخن.. صدامات بين محتجين وقوات الأمن بمحافظات الجنوب
الأوقاف تفتح باب التسجيل للأئمة الراغبين في أداء صلاة التهجد بالمساجد الكبرى
أخبار البلد

الإجازات الرسمية 2026 بالتفصيل.. كام يوم طول السنة؟

رشا عوني

مع أول يوم في العام الجديد، ارتفعت عمليات البحث عن الإجازات الرسمية 2026 والتي تكون إجازة مدفوعة الأجر وموزعة على مدار العام في عدة مناسبات مختلفة، وأطولها إجازة عيد الفطر2026 وإجازة عيد الأضحى، وينتظر جميع العاملين بالقطاعين الحكومي والخاص موعد أول إجازة رسمية في 2026.

عدد أيام الإجازات الرسمية في مصر 2026

وبحسب أجندة مجلس الوزراء، يبلغ عدد أيام الإجازات الرسمية في مصر خلال عام 2026 نحو 18 يومًا، يحصل عليها العاملون في القطاعين الحكومي والخاص، إلى جانب طلاب المدارس والجامعات، باعتبارها إجازات مدفوعة الأجر، دون احتساب الإجازات الأسبوعية (الجمعة والسبت).

الإجازات الرسمية 2026

أعلن محمد جبران، وزير العمل، الأسبوع الماضي، عن صدور القرار الوزاري رقم 294 لسنة 2025، بشأن تحديد أيام العطلات والأعياد والمناسبات الرسمية التي تُعد إجازة بأجر كامل للعمال، وذلك في منشآت القطاع الخاص، وبعد العرض على المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي؛ تقرر ما يلي:

تُعد إجازة بأجر كامل، وفقًا لأحكام قانون العمل، أيام العطلات والأعياد والمناسبات الآتية:

  • يوم الثلاثاء 7 يناير: إجازة بمناسبة عيد الميلاد المجيد.
  • يوم السبت 25 يناير: إجازة بمناسبة عيد الشرطة.
  • يوم الاثنين 31 مارس: إجازة بمناسبة عيد الفطر المبارك.
  • يوم الاثنين 21 أبريل: إجازة بمناسبة عيد شم النسيم.
  • يوم الجمعة 25 أبريل: إجازة بمناسبة عيد تحرير سيناء.
  • يوم الخميس 1 مايو: إجازة بمناسبة عيد العمال.
  • يوم الجمعة 6 يونيو: إجازة بمناسبة وقفة عرفات.
  • يوم السبت 7 يونيو: إجازة بمناسبة عيد الأضحى.
  • يوم الخميس 27 يونيو: إجازة بمناسبة رأس السنة الهجرية.
  • يوم الاثنين 30 يونيو: إجازة بمناسبة ثورة 30 يونيو.
  • يوم الأربعاء 23 يوليو: إجازة بمناسبة عيد الثورة.
  • يوم الخميس 6 سبتمبر: إجازة بمناسبة المولد النبوي الشريف.
  • يوم الاثنين 6 أكتوبر: إجازة بمناسبة انتصارات أكتوبر المجيدة.
إجازات شهر يناير 2026

ويحتل شهر يناير مكانة خاصة، إذ تبدأ الاحتفالات فيه مع عيد الميلاد المجيد، ثم تتواصل مع ذكرى ثورة 25 يناير، وفقًا للتواريخ التالية:

7 يناير (الأربعاء): عيد الميلاد المجيد

25 يناير (الأحد): عيد الشرطة وثورة 25 يناير

ويكون بذلك إجمالي أيام الإجازات الرسمية في يناير يومين، إلى جانب العطلة الأسبوعية المعتادة يومي الجمعة والسبت.

