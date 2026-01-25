موعد إجازة 25 يناير 2026 رسميًا للقطاعين العام والخاص

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أصبح من أكثر الموضوعات بحثًا بين الموظفين في مصر إجازة 25 يناير، خاصة مع اقتراب نهاية يناير ورغبة العاملين في معرفة يوم العطلة الرسمية للقطاعين العام والخاص، بعد أن أعلنت الحكومة عن تعديل بعض الإجازات لتتناسب مع متطلبات سير العمل، ويهدف هذا التعديل إلى توحيد مواعيد الإجازات ومنح الجميع فرصة لتنظيم التزاماتهم مسبقًا.

موعد إجازة 25 يناير 2026 الرسمية

وفقًا لإعلان الحكومة، موعد إجازة 25 يناير 2026 وعيد الشرطة سيكون يوم الخميس 29 يناير، وتعتبر هذه الإجازة رسمية مدفوعة الأجر لجميع العاملين في القطاعين الحكومي والخاص.

حق العاملين خلال إجازة 25 يناير 2026

تشمل الإجازة كافة الموظفين مع إمكانية تشغيل بعضهم عند الضرورة مقابل أجر مضاعف أو منحهم يوم راحة بديل، وفق ما ينص عليه قانون العمل المصري.

ترحيل إجازة 25 يناير 2026

تم تعديل موعد إجازة 25 يناير 2026 لتكون يوم الخميس 29 يناير بدلًا من الأحد 25 يناير، ويهدف هذا القرار إلى:

ـ منح الموظفين فرصة للاحتفال بالمناسبة في نهاية أسبوع العمل.

ـ ضمان استمرارية سير المعاملات الحكومية والخاصة في أيام العمل المعتادة.

عدد أيام إجازة 25 يناير 2026 في مصر

بموجب القرار يحصل موظفو الوزارات والمصالح الحكومية والقطاع الخاص على يوم واحد كإجازة رسمية مدفوعة الأجر وهو يوم الخميس 29 يناير، أما المؤسسات التي تعتمد يومي الجمعة والسبت عطلة أسبوعية فإن القرار يمنح الموظفين عطلة متصلة تمتد ثلاثة أيام متتالية من صباح الخميس حتى مساء السبت، مما يساعد على تنظيم أوقات الراحة للعاملين في مختلف القطاعات.

جدول إجازات شهر يناير 2026

ـ السبت 24 يناير: عطلة أسبوعية.

ـ الأحد 25 يناير: ذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة "تم ترحيله".

ـ الخميس 29 يناير: إجازة رسمية مدفوعة الأجر.

ـ الجمعة 30 يناير: عطلة أسبوعية.

ـ السبت 31 يناير: عطلة أسبوعية.

إجمالي الإجازات الرسمية في 2026

بحسب أجندة الحكومة يبلغ عدد الإجازات الرسمية في مصر خلال عام 2026 نحو 18 يومًا يحصل عليها العاملون في القطاعين الحكومي والخاص وطلاب المدارس والجامعات، باعتبارها إجازات مدفوعة الأجر، مع أيام الأعياد والترحيل للقطاعين الحكومي والخاص.

وتشمل الاجازات المناسبات الدينية والوطنية، وتتضمن أبرز الإجازات أعياد الفطر والأضحى، 25 يناير، شم النسيم، وعيد 6 أكتوبر، دون احتساب العطلات الأسبوعية، وتشمل المناسبات الوطنية والدينية التي يتم الإعلان عن مواعيدها رسميًا على مدار العام.

