ناقد رياضي: صافرات الاستهجان للنشيد الوطني «سقطة لا تُغتفر».. ولم نتوقع تأهل مصر من دور المجموعات
مكلفوش نفسهم يعتذروا.. محمد رمضان يكشف سر استبعاده من الغناء في نهائي كأس الأمم الإفريقية
«كاف» يعلن طاقم تحكيم نهائي كأس الأمم الأفريقية بين المغرب والسنغال
الجيش السوري يسيطر على سد الفرات ومدينة الطبقة الاستراتيجية في الرقة
وزارة الرياضة تخفّض تكاليف الكشف الطبي للرياضيين.. 4 مستويات لتلبية جميع الاحتياجات
«أبوريدة» يؤكد استمرار حسام حسن مع منتخب مصر حتى مونديال كأس العالم 2026
موعد إجازة 25 يناير 2026 وعيد الشرطة للقطاعين العام والخاص
عايزة حق ابني.. والدة طالب الإعدادي بالبحيرة تستغيث بعد 50 غرزة لـ ابنها من صديقه | خاص
طالب بـ«تانية إعدادي» يُمـ.ـزق وجه زميله بـ 50 غرزة قبيل انطلاق الامتحانات بالبحيرة | خاص
«الغندور» يؤكد دعم اتحاد الكرة لحسام حسن والجهاز الفني
مسئولون أمريكيون: ترامب يتراجع عن توجيه ضربة لإيران بسبب المخاطر والضغط الإقليمي
انتهاء عصر السيارات الرخيصة في الولايات المتحدة وارتفاع متوسط الأسعار إلى 50 ألف دولار
أخبار البلد

عبد الفتاح تركي

موعد إجازة 25 يناير 2026 وعيد الشرطة للقطاعين العام والخاص .. يتصدر موعد إجازة 25 يناير 2026 وعيد الشرطة اهتمامات ملايين العاملين في الجهاز الإداري للدولة والقطاع الخاص، بالتزامن مع حالة ترقب واسعة لقرار الحكومة النهائي بشأن إمكانية ترحيل الإجازة إلى نهاية الأسبوع، وهو ما ينعكس بصورة مباشرة على خطط السفر والراحة وتنظيم الالتزامات الأسرية والمهنية، خاصة أن هذه المناسبة تعد من أبرز الإجازات الوطنية خلال شهر يناير.

ويأتي هذا الاهتمام المتزايد في ظل اعتماد الحكومة خلال السنوات الأخيرة سياسة ترحيل بعض الإجازات الرسمية التي تتوسط أيام العمل، بهدف تحقيق توازن بين متطلبات العمل ومنح الموظفين فرصة الحصول على عطلة متصلة، وهو ما يجعل إجازة 25 يناير محورا دائما للنقاش مع اقتراب موعدها من كل عام.

موعد إجازة 6 أكتوبر 2025 بعد قرار الحكومة

الموعد الرسمي لإجازة 25 يناير 2026

وفقا للأجندة الرسمية للدولة، تحل إجازة عيد الشرطة وثورة 25 يناير يوم الأحد الموافق 25 يناير 2026، وتعد هذه المناسبة إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص، وذلك طبقا لأحكام قانون العمل، بما يضمن حصول الموظفين على حقوقهم كاملة دون خصم من الأجور.

وتحمل هذه الإجازة طابعا وطنيا خاصا، حيث تجمع بين إحياء ذكرى عيد الشرطة وتخليد ثورة 25 يناير، وهو ما يمنحها أهمية رمزية كبيرة، ويجعلها من الإجازات التي يحرص المواطنون على متابعتها بدقة لمعرفة تفاصيل تطبيقها داخل مختلف القطاعات.

هل يتم ترحيل إجازة 25 يناير 2026

تشير التوقعات إلى إمكانية ترحيل إجازة 25 يناير 2026 إلى يوم الخميس السابق لها، في إطار السياسة الحكومية المتبعة بترحيل الإجازات التي تقع في منتصف الأسبوع، وذلك بهدف تقليل تعطل سير العمل ومنح العاملين عطلة ممتدة متصلة بنهاية الأسبوع، وهو ما يلقى ترحيبا واسعا من شريحة كبيرة من الموظفين.

وحتى الآن، لم يصدر قرار رسمي نهائي بشأن ترحيل الإجازة، حيث من المنتظر أن يعلن مجلس الوزراء الموقف النهائي قبل موعد الإجازة بعدة أيام، سواء بالإبقاء عليها يوم الأحد الموافق 25 يناير أو ترحيلها إلى يوم الخميس، على أن يتم تعميم القرار رسميا على جميع الجهات الحكومية والخاصة فور صدوره.

إجازة نصف العام الدراسي

أهمية قرار ترحيل الإجازة للموظفين

يمثل قرار ترحيل إجازة 25 يناير 2026 أهمية خاصة للعاملين، إذ يساعدهم على التخطيط المسبق لقضاء الإجازة، سواء بالسفر أو قضاء وقت أطول مع الأسرة، كما يساهم في تقليل الضغط على المؤسسات خلال أيام العمل المتقطعة، ويعزز من كفاءة الأداء الوظيفي قبل وبعد الإجازات الرسمية.

كما ينعكس القرار بشكل مباشر على القطاع الخاص، الذي يلتزم بتطبيق الإجازات الرسمية المدفوعة الأجر، مع تنظيم جداول العمل بما يتوافق مع القرارات الحكومية، ما يجعل وضوح موعد الإجازة أمرا ضروريا لكافة الأطراف.

الإجازات الرسمية في شهر يناير 2026

يتضمن شهر يناير 2026 مناسبتين رسميتين معتمدتين في جدول الإجازات، حيث تأتي إجازة عيد الميلاد المجيد يوم الأربعاء الموافق 7 يناير، تليها إجازة عيد الشرطة وثورة 25 يناير يوم الأحد الموافق 25 يناير، وهو ما يجعل الشهر من الأشهر التي تشهد اهتماما واسعا بمتابعة القرارات الحكومية الخاصة بالإجازات.

وتسهم هذه الإجازات في منح العاملين فرصة للراحة بعد بداية العام، كما تساعد على إعادة التوازن بين متطلبات العمل والحياة الشخصية.

إجازات شهر مارس 2026

يضم شهر مارس واحدة من أطول فترات الإجازات الرسمية خلال عام 2026، تزامنا مع حلول عيد الفطر المبارك، حيث تأتي وقفة عيد الفطر يوم الخميس 19 مارس، تعقبها إجازة عيد الفطر المبارك من الجمعة 20 مارس وحتى الأحد 22 مارس، ما يمنح الموظفين عطلة متصلة لعدة أيام.

وتعد هذه الفترة من أكثر الفترات التي تشهد حركة سفر ولم شمل أسري، نظرا لطول مدة الإجازة وارتباطها بمناسبة دينية هامة.

إجازات شهر أبريل 2026

يشهد شهر أبريل 2026 عددا من المناسبات الدينية والوطنية، تبدأ بأحد الشعانين يوم الأحد 5 أبريل، ثم إجازات الأسبوع المقدس من الخميس 9 أبريل حتى الاثنين 13 أبريل، ويوافق يوم الاثنين 13 أبريل إجازة شم النسيم، بالإضافة إلى إجازة عيد تحرير سيناء يوم السبت 25 أبريل، ليكون الشهر حافلا بالإجازات المتنوعة.

إجازات شهر مايو 2026

تبدأ إجازات شهر مايو بعيد العمال يوم الجمعة 1 مايو، ثم تأتي وقفة عيد الأضحى يوم الثلاثاء 26 مايو، تليها إجازة عيد الأضحى المبارك من الأربعاء 27 مايو وحتى الجمعة 29 مايو، وهي من أطول الإجازات الرسمية خلال العام.

إجازات يونيو ويوليو 2026

تشمل إجازات منتصف العام يوم الخميس 18 يونيو بمناسبة رأس السنة الهجرية، ثم إجازة ثورة 30 يونيو يوم الخميس 2 يوليو، ويليها عيد ثورة 23 يوليو يوم الخميس 23 يوليو، ما يمنح الموظفين عدة فترات راحة متقاربة.

إجازات أغسطس وأكتوبر 2026

تختتم الإجازات الرسمية خلال العام بإجازة المولد النبوي الشريف يوم الثلاثاء 26 أغسطس، ثم إجازة عيد القوات المسلحة يوم الثلاثاء 6 أكتوبر، وهما مناسبتان تحظيان باهتمام واسع على المستوى الوطني.

إجمالي الإجازات الرسمية في 2026

يصل إجمالي عدد الإجازات الرسمية خلال عام 2026 في مصر إلى نحو 20 يوما، بما يعادل قرابة 3 أسابيع إجازات، يستفيد منها الموظفون والطلاب، في إطار تنظيم يراعي تحقيق التوازن بين متطلبات العمل والراحة.

