اعترافات صادمة لحارس السنغال يهفان ديوف حول واقعة المنشفة في نهائي كأس إفريقيا
كشف حساب ثقيل .. 10 ملفات تحاصر الزمالك وتبقي القيد موقوفا
أستاذ مياه: إثيوبيا تمتلك 9 أحواض أنهار .. ومصر تعتمد على واحد
دونباس تعمق الخلاف بين روسيا وأوكرانيا.. والبيت الأبيض: مفاوضات مثمرة
هو أنا كنت جايبها بكام؟ تعليق ناري من عمرو أديب على الضريبة العقارية
صلاح يقود التشكيل المتوقع لـ ليفربول أمام بورنموث في الدوري الإنجليزي
هافانا تحت مقصلة ترامب.. واشنطن تعتزم فرض حصار على كوبا لوقف صادراتها النفطية
مفاجأة.. نجم ريال مدريد الجديد يقترب من الرحيل
خطوة بخطوة.. كيفية حجز تذكرة لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2026
ممكن تتبناني| عضو لجنة دولة التلاوة للمتسابق محمد القلاجي: أنت عملاق ونجمك يزداد صعودا
الزمالك يخطر اتحاد الكرة بمطالبته لـ زيزو بدفع 25 مليون جنيه بسبب الإعلانات
الضريبة العقارية| أبو هشيمة: 43 مليون شقة بمصر معفاة و2 مليون هيدفعوا
أخبار البلد

بالإنفوجراف .. أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء هذا الأسبوع

كتب محمود مطاوع

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض خلالها أبرز أنشطة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الأسبوع الجاري من 17 إلى 23 يناير 2026، والتي شملت لقاءات واجتماعات ومتابعات للمشروعات والملفات الحيوية.

وشملت الأنشطة عقد رئيس الوزراء اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لمدينة المعرفة بالعاصمة الجديدة، حيث أكد ضرورة تضافر كافة الجهود لاستكمال الأعمال الإنشائية والتقنية في المرحلة الثانية منها، لتمتد نجاحات المرحلة الأولى إلى آفاق أرحب من تطوير الابتكار والبحث العلمي، والتحول إلى مجتمع رقمي متكامل، وتم استعراض جهود وزارة الاتصالات لبناء مجتمع معلوماتي متكامل في مدينة المعرفة.

كما ترأس الاجتماع الأول للجنة العليا للذهب لمناقشة خطة عمل اللجنة خلال المرحلة المقبلة، مؤكدًا جهود الحكومة الحثيثة لتعظيم القيمة المضافة للذهب وتحويل مصر من مُصدِّر للخام إلى مركز صناعي، وتم استعراض مشروع إنشاء مصفاة الذهب المصرية التي ستكون متخصصة في تنقية الذهب الخام ورفع درجة نقاوته للمعايير الدولية للتداول والتصدير.

وتضمنت الأنشطة اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة" واستعدادات بدء المرحلة الثانية، حيث أكد رئيس الوزراء وجود توجيهات من الرئيس يتم العمل على تنفيذها حاليًا من أجل سرعة استلام المشروعات التي تم الانتهاء منها وتشغيلها لخدمة أهالي القرى المستفيدة.

وخلال الاجتماع تمت الإشارة إلى أن المرحلة الأولى تشهد تنفيذ نحو 27332 مشروعًا في نطاق 1477 قرية في 20 محافظة، وتم الانتهاء من نحو 22204 مشروعات منها، واستلام حوالي 16815 مشروعًا لبدء التشغيل، ومن المقرر تنفيذ المرحلة الثانية في نحو 1667 قرية في 20 محافظة بإجمالي نحو 14500 مشروع حتى الآن.

كما عقد رئيس الوزراء اجتماعًا لمتابعة إجراءات بدء تنفيذ مشروع "مدينة العاصمة الطبية للمستشفيات والمعاهد التعليمية للبحوث والتدريب"، حيث أشار إلى أن المشروع يعد بمثابة "حلم" يضاف لمصر في الفترة المقبلة، وسيحدث نقلة نوعية في الخدمات الصحية، وأكد  أن الدولة تضع على أجندة أولوياتها في هذه المرحلة تحسين الخدمات الصحية والتعليمية، مع توفير التمويل المطلوب لسرعة تنفيذ المشروعات المختلفة في هذين القطاعين.

وشملت الأنشطة، عقد  اجتماعًا لمتابعة عدد من ملفات العمل بوزارة الإسكان، حيث تم استعراض الخطة الزمنية لتنفيذ مشروع "علم الروم" ومراحل تسليم الأراضي للشركة المطورة، إلى جانب عرض مستجدات الموقف التنفيذي لمشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الجديدة وأبراج وبحيرات "داون تاون" بمدينة العلمين الجديدة.

كما عقد  اجتماعًا لاستعراض إجراءات التعامل مع الحيوانات الضالة والمتروكة، تم خلاله عرض خطة إقامة مراكز إيواء للكلاب بعيدًا عن الكتل السكنية بالمحافظات، فضلًا عن التوسع في التحصين والتعقيم، حيث تم تحصين 121 ألف كلب وتعقيم 8311 كلبًا خلال عام 2025.

كما شهد رئيس الوزراء احتفالية إطلاق المبادرة الوطنية لدعم الطلاب المتفوقين بالجامعات "منحة علماء المستقبل"، برعاية كريمة من السيدة الفاضلة قرينة  الرئيس، حيث تعد المنحة مبادرة وطنية استثمارية بهدف تمويل منح دراسية للطلاب المصريين المتفوقين، وذوي القدرات الخاصة، وتمكين المواهب الشابة القادرة على الإسهام الفعلي في نهضة الوطن، مؤكدًا أن الاستثمار في الإنسان هو الأهم والأبقى، وأن الطلاب هم محور هذه المبادرة وأمل الوطن.

كما افتتح الدورة 57 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب نيابة عن  الرئيس، مؤكدًا أن تطور الدورات المتعاقبة لمعرض القاهرة الدولي للكتاب يرسخ الدور التنويري لهذا الحدث الثقافي البارز على الأجندة الوطنية والعربية والإقليمية، حيث تفقد أجنحة عدد من الجهات والمؤسسات المشاركة بالمعرض.

وعقد رئيس الوزراء اجتماعًا لاستعراض جهود تعظيم الاستفادة من الخامات التعدينية والمحجرية في مصر، لاسيما المعادن النادرة، حيث أكد  أن هناك تكليفات من فخامة الرئيس بتطوير استراتيجية وطنية شاملة للاستفادة من هذه المعادن النادرة، مشيرًا إلى أن الدولة تمضي بعزم نحو تعظيم الاستفادة من ثرواتها التعدينية ذات المردود الصناعي والاقتصادي.

