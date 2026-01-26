رئيس مجلس الوزراء يشهد احتفالية جائزة مصر للتميز الحكومي

في خدمة مميزة نقدم بثا مباشرا لـ حضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء احتفالية "جائزة مصر للتميز الحكومي".

وفي وقت سابق تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، جهود تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية، عبر تشجيع الاستثمارات في قطاع التكرير وتوفير التمويل اللازم لهذه المشروعات، بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، و شيرين الشرقاوي، مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية.

وقال رئيس الوزراء إن هذا الاجتماع يأتي لمتابعة آليات تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية، عبر تشجيع الاستثمارات في قطاع التكرير وتوفير التمويل اللازم لهذه المشروعات.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي دعمه الكامل لمشروعات تكرير البتروكيماويات بما يُسهم في تنفيذ خطة الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية ومن بينها البنزين والسولار، ويُقلل بالتبعية الفاتورة الاستيرادية لهذه المنتجات.