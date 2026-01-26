قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي يوجه بإنشاء مجمع صناعي شامل للأطراف الصناعية وفق المعايير العالمية
المشاط: جائزة التميز الحكومي عنوان التطوير والدولة تضع الكفاءة في صدارة الأولويات
حصر وتصنيف الأراضي بمشروع سنابل سونو بأسوان
مدبولي: لا إصلاح اقتصادي حقيقي دون إصلاح إداري.. وبناء الإنسان أولوية
مدبولي: جائزة مصر للتميز الحكومي تأتي تجسيد للعلاقات الشراكة الممتدة مع دولة الإمارات
مدبولي: حياة كريمة أكبر مشروع تنموي لتطوير قرى الريف
خلافات الميراث تدفع مزارعا للاعتداء على والدته بالضرب في الغربية
تأكيدا لصدى البلد.. عمرو محمود ياسين ينفي تشابه وننسى اللي كان مع أزمة ياسمين عبدالعزيز وطليقها أحمد العوضي
الأهلى يتصدر قائمة الأفضل فى دورى أبطال أفريقيا.. وترتيب بيراميدز مفاجأة
بيع بورتريه نادر لواشنطن بــ 2.8 مليون دولار.. إيه الحكاية؟
أوباما وكلينتون يهاجمان ترامب بعد مقـ.تل مواطنين على يد عملاء الهجرة
موهبة استثنائية تكتب التاريخ مبكرا.. لامين يامال يتفوق على ميسي ورونالدو بالأرقام
توك شو

رئيس مجلس الوزراء يشهد احتفالية جائزة مصر للتميز الحكومي

مصطفى مدبولي
مصطفى مدبولي
البهى عمرو

في خدمة مميزة نقدم بثا مباشرا لـ حضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء احتفالية "جائزة مصر للتميز الحكومي".

وفي وقت سابق تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، جهود تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية، عبر تشجيع الاستثمارات في قطاع التكرير وتوفير التمويل اللازم لهذه المشروعات، بحضور  حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، و شيرين الشرقاوي، مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية.

وقال رئيس الوزراء إن هذا الاجتماع يأتي لمتابعة آليات تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية، عبر تشجيع الاستثمارات في قطاع التكرير وتوفير التمويل اللازم لهذه المشروعات.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي دعمه الكامل لمشروعات تكرير البتروكيماويات بما يُسهم في تنفيذ خطة الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية ومن بينها البنزين والسولار، ويُقلل بالتبعية الفاتورة الاستيرادية لهذه المنتجات.

مصطفى مدبولي مدبولي مجلس الوزراء

نتيجة الصف الثاني الثانوي برقم الجلوس 2026

نتيجة الصف الثاني الثانوي 2026 .. برقم الجلوس |ظهرت بالدرجات

سيف زاهر

70 مليون جنيه| صفقة من العيار التقيل تقترب من الأهلي.. وتوروب يرفض

الزمالك

الزمالك يشترط 3 ملايين دولار للموافقة على رحيل حارسه إلى البرتغال

النجم العالمي خابي لام

صفقة تاريخية.. خابي نجم التيك توك يبيع شركته

أسعار الدواجن

عاودت الصعود.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين بالأسواق

الخبير الهولندي

زلازل محتملة وتوقعات مثيرة.. الخبير الهولندي يثير الجدل مجددا مع مطلع 2026

أرشيفية

إيران تتوعد برد واسع| تجهيز آلاف الصواريخ.. وواشنطن تجري تدريبا إقليميا

الزمالك

خلال أيام.. خطاب جديد بإيقاف قيد الزمالك

اورمان الشرقية

أورمان الشرقية تنظم معرضا لتوزيع الملابس الجديدة مجانًا بأبوكبير

سعاد حسني

في ذكراها .. معلومات رقمية عن السندريلا سعاد حسني

بابا وماما جيران

شاهد.. صور من كواليس بابا وماما جيران

بالصور

عسر الهضم.. الأعراض وخطوات بسيطة للعلاج في المنزل

عسر الهضم .. الأعراض وخطوات بسيطة للعلاج في المنزل!
حمص الشام .. أضرار خطيرة قد تصدمك

أضرار حمص الشام
فيروس نبياه.. كيف يتم تشخصيه والأعراض والأسباب

فيروس نبياه.. كيف يتم تشخصيه و الاعراض و الاسباب
أورمان الشرقية تنظم معرضا لتوزيع الملابس الجديدة مجانًا بأبوكبير

اورمان الشرقية
أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: عيد الشرطة.. حين يصبح الأمن حكاية وطن

منى أحمد

منى أحمد تكتب: الشرطة المصرية.. عيون لا تنام

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيوننا الساهرة.. كل عام وأنتم بخير

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نقوش على الجسد القديم

سيد الضبع

سـيد الضـبـع يكـتب: جيل Z بين الوعي الزائف ومحاولات الاستقطاب المنظّم

