بسبب ابنته والمستشفى.. القصة الكاملة لأزمة إمام عاشور مع الأهلى
ليفربول يصدر فرمانًا بمنع رحيل لاعبه قبل نهاية ميركاتو الشتاء
سماع الشهود في محاكمة 70 متهما باللجان الإدارية للإخوان.. غدًا
قوات الاحتلال تقتحم عدد من البلدان الفلسطينية وتجريف مساحات واسعة
تفاصيل جديدة حول سبب غياب إمام عاشور وأزمة مستشفى التجمع الخامس
تونس تعلن تمديد حالة الطوارئ حتى 31 ديسمبر
السيطرة على حريق بالمنطقة الصناعية وإنقاذ المنشآت جنوب بورسعيد
صراعات داخلية.. شوبير: اتهام وليد صلاح الدين بتسريب أسرار الأهلي غير منطقي
باقي 14 يوم.. موعد أذان المغرب أول أيام رمضان 2026 وعدد ساعات الصيام
أقل سعر دولار اليوم 31-1-2026
جوجل تمد عمر تحديثات Pixel Tablet لعامين إضافيين!
أسعار ومواصفات شيري أريزو 6 في السوق السعودي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

سماع الشهود في محاكمة 70 متهما باللجان الإدارية للإخوان.. غدًا

المستشار محمد السعيد الشربيني
المستشار محمد السعيد الشربيني
إسلام دياب

تستكمل الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، غدًا الأحد 1 فبراير 2026، محاكمة 70 متهما باللجان الإدارية للإخوان، فى القضية رقم 56 لسنة 2025، ومن المقرر لهذه الجلسة الاستماع للشهود.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أنه فى غضون الفترة من عام 2021 وحتى 6 يوليو 2024، بدوائر أقسام مدينة نصر والجيزة والإسكندرية، المتهمون من الأول وحتى الخامس تولوا قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، بان تولوا مسئولية الإشراف على هيكلة لجان إدارية وإعلامية ومالية بمجموعات الإخوان.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين من السادس وحتى السبعون انضموا إلى الجماعة، ووجه للمتهمين من الأول وحتى الخامس والـ 18 ومن الثامن والثلاثين وحتى السادس والأربعين والثامن والأربعين والثانى والخمسين، والستين، والرابع والستين، والسابع والستين، والثامن والستين اتهامات بتمويل الإرهاب وكان التمويل لجماعة إرهابية والإرهابيين بان وفوروا أموالا ومواد ومعلومات وأدوات للجماعة وأعضاء بها بقصد استخدماها فى ارتكاب جرائم إرهابية.

