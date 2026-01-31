قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إبراهيم عبدالجواد ينتقد بيان إمام عاشور: التبريرات أضعفت الموقف
البحث عن شاب غرق في مياة البحر اليوسفي بسمالوط شمال المنيا
وكالة إنفاذ قوانين الهجرة الأمريكية توسع صلاحيات الاعتقال بدون أمر قضائي
سلوت يرد على تراجع ليفربول: الإصابات حرمت الفريق من صفقات كبرى
بورفؤاد .. غلق وتشميع محال فرز القمامة بممرات مساكن وزارة العدل
مجلس الشيوخ الأمريكي يوافق على مشروع قانون الإنفاق لتجنب إغلاق الحكومة
محاكمة 9 متهمين بـ«خلية داعش عين شمس».. غدًا
هل صيام يوم النصف من شعبان بدعة؟.. اعرف فضله وحكمه الشرعي
ما هو السبب اللي بيخليك ثابت ولا تخس؟.. إليك حل المشكلة | فيديو
بسبب خلافات أسرية.. زوجة تنهي حياة زوجها بـ "مقص" في البحيرة
الأهلي يقدّر أيمن أشرف ويرحب بالمشاركة في مباراة اعتزاله
خالد منتصر: رواية زمن سعاد ترصد مشاهد عاشها المجتمع المصري والعالمي
خالد منتصر: رواية زمن سعاد ترصد مشاهد عاشها المجتمع المصري والعالمي

قال الكاتب خالد منتصر، إن رواية «زمن سعاد» ترصد مشاهد حقيقية عاشها المجتمع المصري والعالمي، مستشهدًا باللوحة التي كانت تُوزع في الإشارات الألمانية على شكل أشجار مكتوب عليها: "لا إله إلا الله محمد رسول الله"، مع وجود شرطة ألمانية تحيط بالغابة لمنع دخول الناس الإسلام، مشيرًا إلى الانتشار الكبير لهذه الظاهرة.

وأضاف خالد منتصر، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج نظرة المذاع على قناة صدى البلد، متحدثا عن رواية «زمن سعاد»، أن مثل هذه الممارسات السياسية والاجتماعية تتكرر اليوم بأشكال مختلفة، مثل الحملات الرمزية والتمارين التي تهدف إلى قياس قدرة الجماهير على الاستجابة والتعبئة، موضحًا أن هذه الأفعال تهدد الفضاء العام المشترك وتخترق القواعد الأساسية للدولة المدنية الحديثة.

وأكد خالد منتصر أن هذه الظواهر لا تمثل فقط الانتهاكات السياسية، بل تشمل أيضًا انتهاك الفضاء الاجتماعي والتعددية الدينية، مشيرًا إلى أن أي شخص داخل بيته يمكنه ممارسة حرياته، لكن الاعتداء على الفضاء العام يؤثر على الجميع.

الجنيه الهذب

نزل 2700 جنيه.. هبوط سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 30-1-2026

الذهب في رحلة سقوط حر .. عيار 21 يخسر 600 جنيه الآن

هبوط في الذهب مساء الجمعة | وهذا سعر عيار 21 الآن

الجرام تخطى 8000 جنيه.. شعبة الذهب تكشف مفاجأة عن الأسعار

التعليم تنفي تأجيل موعد بداية الترم الثاني 2026 في المدارس

مدون يستخرج 191 جرام ذهب من الأجهزة القديمة وشرائح SIM .. كيف فعل ذلك؟

الأرصاد تكشف توقعات مفاجأة في حالة طقس السبت.. ما القصة؟

حريق الزرايب يلتهم البراءة| رحيل يوستينا وإستير يشعل الحزن في قلوب الجميع.. أول صور لجنازتهما

بنمو 44% .. عقود التمويل العقاري ترتفع لـ 13560 في 11 شهرًا

التخطيط والتنمية الاقتصادية تعلن الحصاد الأسبوعي لأنشطة وفعاليات الوزارة

الرقابة المالية : 50 مليار جنيه تعويضات لنشاط التأمين التجاري

ما هو السبب اللي بيخليك ثابت ولا تخس؟.. إليك حل المشكلة | فيديو

ازاي نعمل دايت قبل رمضان وننزل من 5 لـ 8 كيلو.. استشاري تغذية يوضح| فيديو

حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 31 يناير 2026 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

برج الحمل حظك اليوم السبت 31 يناير 2026.. استغل الفرص

الحرمان مش حل… وده السبب اللي بيخليك ثابت ومش بتخس

ما هو السبب اللي بيخليك ثابت ولا تخس؟.. إليك حل المشكلة | فيديو

غموض الساعات السبع في حريق منشأة ناصر .. المخلفات كلمة السر | فيديو

بكري : الرئيس لديه غُصة من المسئولين المتقاعسين في عملهم .. فيديو

سوائل أغلى من الذهب والألماس .. أرقام لا يصدقها العقل

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

