خالد منتصر: رواية زمن سعاد ترصد مشاهد عاشها المجتمع المصري والعالمي

قال الكاتب خالد منتصر، إن رواية «زمن سعاد» ترصد مشاهد حقيقية عاشها المجتمع المصري والعالمي، مستشهدًا باللوحة التي كانت تُوزع في الإشارات الألمانية على شكل أشجار مكتوب عليها: "لا إله إلا الله محمد رسول الله"، مع وجود شرطة ألمانية تحيط بالغابة لمنع دخول الناس الإسلام، مشيرًا إلى الانتشار الكبير لهذه الظاهرة.

وأضاف خالد منتصر، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج نظرة المذاع على قناة صدى البلد، متحدثا عن رواية «زمن سعاد»، أن مثل هذه الممارسات السياسية والاجتماعية تتكرر اليوم بأشكال مختلفة، مثل الحملات الرمزية والتمارين التي تهدف إلى قياس قدرة الجماهير على الاستجابة والتعبئة، موضحًا أن هذه الأفعال تهدد الفضاء العام المشترك وتخترق القواعد الأساسية للدولة المدنية الحديثة.

وأكد خالد منتصر أن هذه الظواهر لا تمثل فقط الانتهاكات السياسية، بل تشمل أيضًا انتهاك الفضاء الاجتماعي والتعددية الدينية، مشيرًا إلى أن أي شخص داخل بيته يمكنه ممارسة حرياته، لكن الاعتداء على الفضاء العام يؤثر على الجميع.