.. 5 عادات تزيد من خطر الإصابة بـ الكبد الدهني | أحترس

يعد مرض الكبد الدهني، المعروف طبيًا باسم مرض الكبد الدهني غير الكحولي (NAFLD)، مشكلة صحية شائعة ولكن غالبًا ما لا يتم التعرف عليها، ويحدث ذلك عندما تتراكم الدهون في خلايا الكبد، مما يضعف وظيفتها ويحتمل أن يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة، في حين تلعب الوراثة والعوامل الأيضية دورًا، فإن العديد من عادات نمط الحياة تزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بالكبد الدهني.



فيما يلي خمس عادات نمطية وتأثيراتها الضارة على صحة الكبد.

- خيارات غذائية سيئة

يعد اتباع نظام غذائي غني بالدهون غير الصحية والسكريات المكررة والسعرات الحرارية الزائدة أحد المساهمين الرئيسيين في الإصابة بمرض الكبد الدهني، الإفراط في استهلاك المشروبات السكرية والأطعمة المصنعة والوجبات السريعة يمكن أن يؤدي إلى ترسب الدهون في الكبد. إن الاستهلاك المفرط للفركتوز، والذي يوجد غالبًا في شراب الذرة عالي الفركتوز والوجبات الخفيفة السكرية، يثير القلق بشكل خاص، حيث يقوم الكبد باستقلاب الفركتوز إلى دهون. يعد اتباع نظام غذائي غني بالفواكه والخضروات والبروتينات الخالية من الدهون والحبوب الكاملة ضروريًا للحفاظ على صحة الكبد.

-نمط الحياة المستقر

قلة النشاط البدني هي عادة نمط حياة أخرى تزيد من خطر الإصابة بالكبد الدهني، تساعد ممارسة التمارين الرياضية بانتظام على تنظيم وزن الجسم وتحسين حساسية الأنسولين. عندما يكون الأشخاص خاملين، يكونون أكثر عرضة للإصابة بالسمنة ومقاومة الأنسولين، وكلاهما يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالكبد الدهني، ممارسة النشاط البدني، ولو بشكل معتدل، يمكن أن تقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بالكبد الدهني.

-الإفراط في استهلاك الكحول

في حين أن الكبد الدهني يؤثر في المقام الأول على أولئك الذين لا يستهلكون الكحول بشكل مفرط، فإن الإفراط في شرب الكحول هو عامل خطر معروف لشكل مختلف من أمراض الكبد المعروف باسم مرض الكبد الدهني الكحولي، يمكن أن يؤدي إلى التهاب الكبد، وتندب، وتليف الكبد. يمكن أن يؤدي الإفراط في تناول الكحول إلى تفاقم عوامل الخطر الحالية للإصابة بـ NAFLD ويجب تجنبها للحفاظ على صحة الكبد.

-السمنة

تعد زيادة الوزن، وخاصة وجود الدهون الزائدة حول البطن (السمنة المركزية)، أحد عوامل الخطر الرئيسية لمرض الكبد الدهني، تطلق الخلايا الدهنية في منطقة البطن مواد التهابية وتساهم في مقاومة الأنسولين، مما يعزز تراكم الدهون في الكبد، يعد فقدان الوزن من خلال مجموعة من التغييرات الغذائية وممارسة الرياضة خطوة حاسمة في تقليل خطر الإصابة بالكبد الدهني.

-مقاومة الأنسولين ومرض السكري من النوع الثاني

ترتبط مقاومة الأنسولين، وهي حالة لا تستجيب فيها خلايا الجسم بشكل صحيح للأنسولين، ارتباطًا وثيقًا بالكبد الدهني، عندما تصبح الخلايا مقاومة للأنسولين، ينتج البنكرياس المزيد من الأنسولين للتعويض، وهذا الأنسولين الزائد يمكن أن يؤدي إلى زيادة تراكم الدهون في الكبد. بمرور الوقت، قد يتطور هذا إلى مرض السكري من النوع 2، وهو عامل خطر كبير للشكل الأكثر خطورة من الكبد الدهني والذي يعرف أيضًا باسم التهاب الكبد الدهني غير الكحولي (NASH).

كيفية تقليل خطر الإصابة بمرض الكبد الدهني

يعد مرض الكبد الدهني غير الكحولي حالة منتشرة وربما خطيرة يمكن أن تنتج عن مجموعة متنوعة من عادات نمط الحياة، تساهم الخيارات الغذائية السيئة، والسلوك المستقر، والإفراط في استهلاك الكحول، والسمنة، ومقاومة الأنسولين، ومرض السكري من النوع 2، في زيادة خطر الإصابة بالكبد الدهني، والخبر السار هو أن العديد من عوامل الخطر هذه يمكن تعديلها من خلال تغييرات نمط الحياة، يعد اتباع نظام غذائي صحي وزيادة النشاط البدني وإدارة وزن الجسم خطوات أساسية في تقليل مخاطر الإصابة بالكبد الدهني والحفاظ على صحة الكبد بشكل عام، تعد الفحوصات الطبية المنتظمة والمناقشات مع المتخصصين في الرعاية الصحية أمرًا بالغ الأهمية أيضًا في تحديد عوامل الخطر هذه ومعالجتها مبكرًا، وبالتالي منع تطور مرض الكبد الدهني إلى حالات الكبد الأكثر خطورة.

المصدر: timesofindia

