جاكيت نادين نجيم يثير ضجة على السوشيال ميديا| سعره خرافي

حرصت الفنانة اللبنانية نادين نجيم على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الأنستجرام، بصورا جديدة لها خلال حضورها إحدى المناسبات.

لافتت نادين نجيم الأنظار بإطلالة أنيقة وكلاسيك، حيث ارتدت بنطلون أسود مع توب بنفس اللون و نسقت معهما بليزر بليزر باللون الروز.

قد حمل بليزر نادين نجيم توقيع دار الأزياء العالمية Dolce&gabbana، وقد بلغ سعره 4036 دولار أمريكي مما أثار الدهشة بين متابعيها على السوشيال ميديا.

أنتعلت نادين نجيم حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الأسود، وتزينت بمجموعة من المجوهرات ذات اللون الذهبي مما زاد من أناقتها ومنحها إطلالة متكاملة.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت نادين نجيم على خصلات شعرها البني المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا متناسقا مع لون بشرتها.

نادين نجيم