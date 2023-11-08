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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

جاكيت نادين نجيم يثير ضجة على السوشيال ميديا| سعره خرافي

نادين نجيم
نادين نجيم

حرصت الفنانة اللبنانية نادين نجيم على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الأنستجرام، بصورا جديدة لها خلال حضورها إحدى المناسبات.

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لافتت نادين نجيم الأنظار بإطلالة أنيقة وكلاسيك، حيث ارتدت بنطلون أسود مع توب بنفس اللون و نسقت معهما بليزر بليزر باللون الروز.

قد حمل بليزر نادين نجيم توقيع دار الأزياء العالمية Dolce&gabbana، وقد بلغ سعره 4036 دولار أمريكي مما أثار الدهشة بين متابعيها على السوشيال ميديا.

أنتعلت نادين نجيم حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الأسود، وتزينت بمجموعة من المجوهرات ذات اللون الذهبي مما زاد من أناقتها ومنحها إطلالة متكاملة.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت نادين نجيم على خصلات شعرها البني المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا متناسقا مع لون بشرتها.

 

نادين نجيم
نادين نجيم
نادين نجيم
نادين نجيم
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