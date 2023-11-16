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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طليقة الفيشاوى تثير الجدل بصورة سيلفي

صدى البلد

حرصت ندى الكامل طليقة الفنان أحمد الفيشاوي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة من أحدث ظهور لها.

ظهرت طليقة أحمد الفيشاوي، في الصور بإطلالة أنيقة ومميزة خطفت بها الأنظار بصورة سيلفى  مرتدية فستانا حمالات باللون الأسود .

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات جمالية بسيطة وجذابة وتركت شعرها منسدلا على كتافيها.

وتتميزطليقة  الفنان أحمد الفشاوى بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

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IMG_2989
IMG_2988
IMG_2988
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