بعد إعلان ارتباطها.. أجرأ 10 صور لـ ندى الكامل طليقة أحمد الفيشاوي|شاهد

تتعمد ندى الكامل طليقة الفنان أحمد الفيشاوى على إثارة الجدل دائماً سواء من خلال شائعات ارتباطها المتكررة أو من خلال إطلالاتها الصادمة والتى تعتمد فيها على الجُرأة بشكل كبير والتى تسبب فى تصدرها التريند وجعلها حديث مواقع التواصل الاجتماعى .

ونستعرض فى أبرز إطلالات ندى الكامل ..

أعلنت ندي الكامل ارتباطها بشكل رسمي من خلال صفحتها على موقع الصور الشهير انستجرام.

وجاء هذا الارتباط بعد فترة امتدت لأكثر من عامين بعد انفصالها عن أحمد الفيشاوي لتفاجئ الجميع بخبر ارتباطها مساء أمس

معلومات حول حبيب ندي الكامل



وأعلنت ندي ارتباطها بممثل شاب يدعي أحمد خالد..

وشارك أحمد خالد في عدد من الأعمال الفنية كان منها مسلسل الونش مع محمد رجب وأخيرًا مستر إكس لأحمد فهمي.

كما يحمل أحمد خالد الجنسية السويسرية كما مدون في صفحته الشخصية ويعمل خلال الفترة القادمة على الانتشار وتقديم اعمال عديدة في السينما والتلفزيون.

نشرت ندى الكامل -طليقة الفنان أحمد الفيشاوي - عدة صور لها عبر حسابها الخاص على تطبيق الصور انستجرام، ظهرت فيها مع شاب جديد معلنة ارتباطها به.

ظهرت طليقة أحمد الفيشاوي، في الصور وهي تقبل حبيبها، وكتبت في التعليق بالإنجليزية، قائلة: «اخترتك لأكون سعيدة».

عمر كمال يعلق على شائعات زواجه من ندى الكامل

وكان قد كشف المغني عمر كمال حقيقة علاقته ومشروع زواجه بـ ندى الكامل طليقة الفنان أحمد الفيشاوي، وذلك في تصريحات تلفزيونية له لأول مرة بشكل صريح.

وقال عمر كمال في تصريحاته حول طبيعة علاقته بندى الكامل، وحقيقة توقف مشروع زواجهما:" ندى الكامل إنسانة كويسة ومحترمة جدا.. وبتجمعني بيها صداقة شخصية جدا.. ولو في عموما مشروع زواج بيني وبين أي حد هقول للناس كلها تعالوا شرفوني في فرحي".

واستطرد عمر كمال قائلا، إنه يرفض حاليا الحديث عن حياته الخاصة موضحا:" الناس لما دخلت حياتي الشخصية وأنا السبب.. حياتي الشخصية باظت وعاوز أخليها في طي النسيان بعيدة".