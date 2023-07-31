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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ظهور صادم لـ حسن يوسف وشمس البارودى فى جنازة ابنهما.. صور

حسن يوسف
حسن يوسف

وصل الفنان حسن يوسف والفنانة شمس البارودي لمسجد الشرطة بالشيخ زايد لتأدية صلاة الجنازة على ابنهما عبدالله ، وظهر الثنائى فى حالة صدمة وحزن شديدة.

وتوافد عدد كبير من نجوم الفن والمشاهير علي جنازة عبدالله حسن يوسف، نجل الفنان حسن يوسف والسيدة شمس البارودي بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وكان في المقدمة الفنانات عفاف شعيب، وميرفت أمين، والفنان محمد فؤاد، وقدموا التعزية لوالده ووالدته وإخوته، وعمه المنتج محمد يوسف وزوجته وأبنائهم، قبل الصلاة علي الجثمان.

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وقررت أسرة الفنان حسن يوسف تأجيل صلاة جنازة عبدالله حسن يوسف للساعة الثالثة عصرًا بدلا من من الظهر لتأخير إجراءات داخل المستشفى.

وشيع جثمان عبدالله نجل الفنان الكبير حسن يوسف، والفنانة شمس البارودي، اليوم الاثنين من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وتوفي عبد الله نجل الفنان حسن يوسف، غرقا في إحدى قرى الساحل الشمالي، وتم نقل الجثمان لمستشفى العلمين.

سبب وفاة ابن حسن يوسف كان محل بحث واهتمام الجميع خلال الساعات الماضية ، والذي سافر في عطلة لقضاء إجازة الصيف برفقة أصدقائه في الساحل و غرق بالبحر ولم يستطع احد إنقاذه.

وحسب ما تم تداوله حتى الآن فقد جاءت وفاة عبدالله حسن يوسف اثر تعرضه للغرق في البحر، وأكد الأطباء الذين وقعوا الكشف الطبي عليه انه قد فارق الحياة قبل وصوله الى المستشفى.

كما أكدت التقارير الطبية من مستشفى العلمين أن الراحل ابن حسن يوسف لم يستطع الخروج من البحر وظل يقاوم الغرق حتى ملأت المياه رئتيه وهذا ما تسبب في وفاته.

وأوضح الأطباء، أن نجل حسن يوسف وصل مستشفى العلمين وكانت وظائف جسمه الحيوية متوقفة، وذلك وفقا لما أظهره الكشف الطبي الذي أكد وفاته بالفعل.

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