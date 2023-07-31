بعد غرق نجل حسن يوسف.. معلومات صادمة عن إسفكسيا الغرق| لحظات مؤلمة

بسبب إسفكسيا الغرق.. فقد الفنان حسن يوسف نجله عبدالله، والذي تعرض للغرق بإحدى قرى الساحل الشمالي، في ساعات مبكرة من فجر اليوم الأحد، وتصدر الفنان حسن يوسف تريند مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة عقب وفاة نجله عبدالله والذي هز خبر وفاته مواقع التواصل الاجتماعي.

وتحدث إسفكسيا الغرق، عندما يحرم الجسم من الأكسجين لفترة طويلة دون تدخل فوري، مما يتسبب في الوفاة، وفقا لما نشر في موقع “هيلث لاين” الطبي.

وهناك أشخاص أكثر عرضة للإصابة بإسفكسيا الغرق، ومن ابرزهم ما يلي:

_ الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات

_ المراهقون

_ كبار السن

ويمكن إسفكسيا الغرق ان تحدث للشخص بسبب عدم التنفس لفترة طويلة.

ونتيجة لذلك، فإن جسدهم غير قادر على تسليم الأكسجين إلى أنسجتهم وأعضائهم.

عبدالله حسن يوسف هو أصغر أبناء الفنان حسن يوسف وشمس البارودي، وبلغ من عمره 35 عامًا، وكشفت المصادر أن الراحل عبدالله حسن يوسف نزل للبحر بقرية بدر بالساحل الشمالي، وتحديدًا الساعة الواحدة و25 دقيقة من صباح أمس الأحد، للاستمتاع بمياه البحر مع أصدقائه، إلا أنه تعرض للغرق وتم العثور علي جثمانه وإخراجه من البحر.