عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بفستان بسيط.. ابنة مفيدة شيحة تجذب إعجاب متابعيها في حفل خطوبتها|شاهد

مفيدة شيحة
مفيدة شيحة

حرصت الإعلامية مفيدة شيحة على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، صورًا من حفل خطوبة ابنتها.

txt

فستان ليلى علوي في مهرجان البحر الأحمر يثير ضجة| سعره غير متوقع

txt

ناقد موضة يعلق على فستان مايا دياب في مهرجان البحر الأحمر.. شاهد

علقت مفيدة شيحة، على الصور، قائلة “اكتشفت الفترة اللي فاتت أن الاختيار التاني هو الأفضل والأنضج والأقوى والأنجح وهو ده اللي شجعت بنتي عليه، أنا فرحانة أوي بيكم يا حبايبي وبإن بقى عندي ابن، علمتوني أن الحب الحقيقي ملوش حدود”.

تألقت ابنة مفيدة شيحة بفستان طويل ذا أكمام مكشوفة باللون الكحلي المصنوع من القماش الستان الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.

لم تبالغ ابنة مفيدة شيحة في ارتداء الإكسسوارات والمجوهرات مما كشف عن ذوقها، ونالت صورها متابعيها على السوشيال ميديا.

أما من الناحية الجمالية، فاعتمدت ابنة مفيدة شيحة على خصلات شعرها الكيرلي المنسدل، ولم تبالغ في استخدام مساحيق التجميل.

أبنة مفيدة شيحة
أبنة مفيدة شيحة
أبنة مفيدة شيحة
أبنة مفيدة شيحة
مغيدة شيحة أخبار مفيدة شيحة أعمال مفيدة شيحة إطلالات مفيدة شيحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إسرائيل تعلن شرطين لإنهاء الحرب على غزة فورا

شوبير يصدم جماهير الأهلي باستبعاد ثلاثي الفريق عن كأس العالم للأندية

لأول مرة| الجيش المصري يفاجئ العالم ويكشف عن أسطول طائرات بدون طيار حديثة يمتلكها .. فيديو وصور

سافرت بدونه.. خلاف حاد بين شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب في السعودية

بفستان جريء.. إطلالة لفنانة فلسطينية شهيرة بمهرجان البحر الأحمر

سعر الذهب اليوم الإثنين 4 -12-2023

زيادة في الأمطار .. الأرصاد تعلن موعد الموجة الجديدة

"نرفزة ملعب"| تفاصيل تحقيقات النيابة مع حسين الشحات.. وعقوبة ضخمة في انتظار محمد الشيبي

موضوعات متعلقة

فستان ليلى علوي في مهرجان البحر الأحمر يثير ضجة| سعره غير متوقع

طريقة عمل كاسات البسبوسة بالقشطة|بمذاق لايقاوم

جمال شعبان: 7 أطعمة مفيدة لمرضى ضغط الدم المرتفع| تعرف عليها

ناقد موضة يعلق على فستان مايا دياب في مهرجان البحر الأحمر.. شاهد

ساعة ياسمين صبري في مهرجان البحر الأحمر تثير الجدل| سعرها خرافي

طريقة عمل جلاش بالسجق| بأسهل الخطوات

بملابس ملفتة.. نورهان منصور تثير الجدل بهذه الإطلالة

طريقة عمل ميني بان كيك| أحلى وأرخص من المحلات

ترشيحاتنا

سرايا القدس تعلن تكبيد قوات الاحتلال الإسرائيلي خسائر فادحة في غزة

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل جنديين خلال "معارك عنيفة" شمال غزة

بملابس لافتة.. أول ظهور لـ ابنة رانيا يوسف بعد تصريحات المساكنة

خبيرة أبراج تتوقع توقيت نهاية حرب إسرائيل وغزة

قرض صندوق النقد الدولي لمصر.. مفاجأة سارة من وزير المالية |ماذا قال؟

انفجارات عنيفة تهز خيرسون الأوكرانية.. وصافرات الإنذار تدوي في عدة مناطق


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بخط يده.. الطفل عمر مكي يؤلف كتابًا عن فلسطين|صور

منظومة حارس وتوليد النبضة الكهرومغناطسية| مصر تكشف لأول مرة عن سلاح مجابهة الطائرات بدون طيار.. فيديو وصور

بفستان بسيط.. ابنة مفيدة شيحة تجذب إعجاب متابعيها في حفل خطوبتها|شاهد

خطوبة ابنة مفيدة شيحة والإعلامية تعلق: الاختيار الثاني الأفضل

فيديو

جند السماء.. انتشار بكتيريا الشيغيلا بين جنود الاحتلال في قطاع غزة /فيديوجراف

منظومة حارس وتوليد النبضة الكهرومغناطسية| مصر تكشف لأول مرة عن سلاح مجابهة الطائرات بدون طيار.. فيديو وصور

قلم الشيبي.. ماذا قررت النيابة بشأن حسين الشحات في واقعة لاعب بيراميدز/فيديوجراف

لأول مرة| الجيش المصري يفاجئ العالم ويكشف عن أسطول طائرات بدون طيار حديثة يمتلكها .. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الرئيس يدعو العالم لإنقاذ الأرض

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأشخاص السامة في دوائر علاقاتنا

غادة جابر تكتب: مستقبل القضية الفلسطينية ما بعد 7 أكتوبر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: للصبر حدود

اﻟﻤﺰﻳﺪ