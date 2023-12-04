بفستان بسيط.. ابنة مفيدة شيحة تجذب إعجاب متابعيها في حفل خطوبتها|شاهد

حرصت الإعلامية مفيدة شيحة على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، صورًا من حفل خطوبة ابنتها.

علقت مفيدة شيحة، على الصور، قائلة “اكتشفت الفترة اللي فاتت أن الاختيار التاني هو الأفضل والأنضج والأقوى والأنجح وهو ده اللي شجعت بنتي عليه، أنا فرحانة أوي بيكم يا حبايبي وبإن بقى عندي ابن، علمتوني أن الحب الحقيقي ملوش حدود”.

تألقت ابنة مفيدة شيحة بفستان طويل ذا أكمام مكشوفة باللون الكحلي المصنوع من القماش الستان الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.

لم تبالغ ابنة مفيدة شيحة في ارتداء الإكسسوارات والمجوهرات مما كشف عن ذوقها، ونالت صورها متابعيها على السوشيال ميديا.

أما من الناحية الجمالية، فاعتمدت ابنة مفيدة شيحة على خصلات شعرها الكيرلي المنسدل، ولم تبالغ في استخدام مساحيق التجميل.

أبنة مفيدة شيحة