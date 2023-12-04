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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ناقد موضة يعلق على فستان مايا دياب في مهرجان البحر الأحمر.. شاهد

مايا دياب
مايا دياب

حرصت الفنانة اللبنانية مايا دياب على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصور لها خلال مشاركتها في افتتاح مهرجان البحر الأحمر.

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تألقت مايا دياب في الصور بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام مكشوفة، واتسم التصميم بالقماش اللامع بالكامل مما كشف عن رشاقتها.

علق إيلي حنا، ناقد الموضة اللبناني، على فستان مايا دياب في مهرجان البحر الأحمر، قائلا:"
الفستان  يعتبر كلاسيكي و اتلبس كتير وشفناه على كتير مشاهير... بس هالستايل بالتحديد يعتبر جديد على مايا."
تابع:"مايا يلي عودتنا على استايل المجنون حلو نشوفها ب ستايل كلاسيكي انيق…الفستان حلو و فخم و لايق عليها كتصميم و ك لون كمان…بس الشعر..... لا لا لا لا ما بيقطع... مش كلو ابدا و مش مناسب ابدا... حتى المكياج هالمرة مش موفق…و كنت بفضل تستغني عن العقد و تترك الاقراط فقط….و بعطي الاطلالة 8/10."

 

مايا دياب
مايا دياب
مايا دياب
مايا دياب
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