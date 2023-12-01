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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

في عيد ميلادها الـ 50.. ملابس أثارت الجدل لـ رانيا يوسف.. شاهد

رانيا يوسف
رانيا يوسف

يصادف اليوم 1 ديسمبر عيد ميلاد الفنانة رانيا يوسف التي أتمت عامها الـ 50، وعلى الرغم من ذلك لا يبدو عليها علامات التقدم في العمر ولازالت تحافظ على جمالها وأناقتها.

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تعتبر رانيا يوسف من النجمات اللاتي تحرص على مشاركة متابعيها وجمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الإنستجرام، بصورها التي تكشف عن إطلالاتها.

تعد رانيا يوسف من أبرز نجمات الوطن العربي التي تثير الجدل بإطلالاتها الجريئة و الملفتة للأنظار مما يعرضها في بعض الأحيان للإنتقاد من قب متابعيها على السوشيال ميديا.

تتميز رانيا يوسف بإطلالاتها الشبابية و العصرية التي تكشف عن رشاقتها وقوامها المثالي، كما تقوم بتنسيق الإكسسوارات و المجوهرات التي تمنحها إطلالة متكاملة.

ومن الناحية الجمالية، تعتمد رانيا يوسف على تسريحات الشعر وصيحات المكياج التي تتناسب مع ملامحها وتبرز جمالها.

 

رانيا يوسف
رانيا يوسف
رانيا يوسف
رانيا يوسف
رانيا يوسف
رانيا يوسف
رانيا يوسف
رانيا يوسف
رانيا يوسف
رانيا يوسف
رانيا يوسف
رانيا يوسف
رانيا يوسف
رانيا يوسف
رانيا يوسف
رانيا يوسف
رانيا يوسف
رانيا يوسف
رانيا يوسف
رانيا يوسف
رانيا يوسف
رانيا يوسف
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