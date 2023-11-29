بسبب ملابسها| ناقد موضة يهاجم نانسي عجرم.. تفاصيل

حرصت الفنانة نانسي عجرم على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الأنستجرام، بصورا جديدة لها.



ظهرت نانسي عجرم في الصور بإطلالة غير تقليدية، حيث ارتدت تي شيرت يحمل صورتها مع بنطلون جينز فاتح اللون و نسقت معهما جاكت باللون البيج.

أنتعلت نانسي عجرم حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون البيج، مع كلاتش صغير الحجم باللون الأسود.

علق إيلي حنا، ناقد الموضة اللبناني على إطلالة نانسي قائلا:" ما بعرف مين يلي نصح نانسي انها تلبس نانسي ...ما حبيت الفكرة.... ما بتشبه شخصية نانسي هيدي الفكرة... هيك فكرة بتناسب محمد رمضان مثلا بس اكيد مش نانسي....و اصلا اللوك كلو على بعضو ما بيقطع لا بالطول ولا بالعرض."

