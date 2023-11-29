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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بسبب ملابسها| ناقد موضة يهاجم نانسي عجرم.. تفاصيل

نانسي عجرم
نانسي عجرم

حرصت الفنانة نانسي عجرم على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الأنستجرام، بصورا جديدة لها.

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بملابس فورمال.. نانسي عجرم تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

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ظهرت نانسي عجرم في الصور بإطلالة غير تقليدية، حيث ارتدت تي شيرت يحمل صورتها مع بنطلون جينز فاتح اللون و نسقت معهما جاكت باللون البيج.
أنتعلت نانسي عجرم حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون البيج، مع كلاتش صغير الحجم باللون الأسود.
علق إيلي حنا، ناقد الموضة اللبناني على إطلالة نانسي قائلا:" ما بعرف مين يلي نصح نانسي انها تلبس نانسي ...ما حبيت الفكرة.... ما بتشبه شخصية نانسي هيدي الفكرة... هيك فكرة بتناسب محمد رمضان مثلا بس اكيد مش نانسي....و اصلا اللوك كلو على بعضو ما بيقطع لا بالطول ولا بالعرض."
 

نانسي عجرم
نانسي عجرم
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